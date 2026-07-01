Se filtraron nuevos detalles sobre la negociación de Flor Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

Sigue la tensión contractual entre la actriz y el conductor tras el revuelo en streaming por una fake news y fuertes cruces en la negociación.

La controversia entre Florencia Peña y Nico Occhiato volvió a ocupar el centro de la escena mediática este miércoles, tras la filtración de nuevos detalles sobre el estado real de las negociaciones entre ambas partes. El conflicto, que nació luego de la polémica por la fake news sobre el padre de Jorge Messi , el padre de Lionel, emitida en un programa de streaming, derivó en un escenario de tensión contractual, declaraciones cruzadas y un fuerte impacto reputacional en el ecosistema de los canales digitales.

En las últimas horas, fuentes cercanas al expediente señalaron que la negociación entre la actriz y Luzu TV se encuentra en un punto crítico, con posturas “muy alejadas” y sin señales de acercamiento inmediato. El abogado de la actriz, Fernando Burlando , fue contundente al describir la situación como prácticamente estancada, marcando un clima de decepción y desgaste entre las partes involucradas en el conflicto.

En diálogo con LAM, el letrado señaló que “ el acuerdo está muy lejano ” y lamenta que “ la actitud de Luzu deja muchísimo que desear ”, en referencia al manejo del caso tras el escándalo del streaming.

Además, sostuvo que “ todos deberíamos reconocer nuestros errores ” y remarcó que la salida posible sería “ resolver el contrato como corresponde ”, aunque advirtió que hoy “ no estamos en esa instancia ”. En la misma línea, subrayó el impacto del episodio al hablar de “ grave perjuicio generado ” y aclaró que la actriz mantiene su postura de “ defensa de la libertad de prensa ”, aunque sin descartar acciones si se cruzan límites legales.

Según revelaciones recientes en programas como DDM y LAM, la mayor frustración de Florencia Peña estaría vinculada directamente a la primera comunicación telefónica mantenida con Nicolás Occhiato tras estallar el escándalo. De acuerdo con lo expuesto por el periodista Guido Zaffora, el tono de esa llamada habría sido determinante para el quiebre emocional y contractual posterior.

Zaffora afirmó en televisión que “la primera llamada de Occhiato fue con un tono que sorprendió a Florencia”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales dentro del ecosistema de streaming, farándula y medios digitales. Esa comunicación inicial, según la reconstrucción del caso, habría generado un clima de incomodidad inmediata en la actriz, quien esperaba un abordaje más conciliador frente a la crisis mediática.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando profundizó en el impacto emocional del episodio al señalar que la situación fue “tremenda y potencialmente demoledora para todos los involucrados”, remarcando además que la reacción inicial de la plataforma no habría sido percibida como prudente por la actriz.

Asimismo, en el entorno mediático se interpretó que la decepción de Peña no se limita al conflicto económico, sino a la sensación de haber recibido un trato distante en un momento de alta exposición pública. Burlando incluso dejó entrever que la actriz sintió cierto grado de “maltrato simbólico”, lo que profundizó aún más la distancia con el equipo de Luzu y con el propio Occhiato dentro del competitivo mundo del streaming.