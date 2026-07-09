Irán respondió los bombardeos de EEUU y atacó a sus aliados en el golfo Pérsico La república islámica apuntó contra Bahrein, Kuwait, Qatar y Jordania después de la ofensiva estadounidense sobre territorio iraní. El fuego cruzado pone en riesgo el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz. Por Agregar C5N en









El funeral del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en la ciudad santa iraquí de Nayaf. AFP

El último ataque de Estados Unidos sobre Irán provocó bombardeos de la república islámica sobre los aliados de Washington en el golfo Pérsico. Bahrein, sede del cuartel general de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos; Kuwait, Qatar y Jordania, donde Estados Unidos ha desplegado tropas y aeronaves, fueron atacados este jueves por Irán.

En la república islámica, los dos días de bombardeos estadounidenses mataron al menos a 14 personas e hirieron a otras 78, informó el Ministerio de Salud iraní. La mayoría pertenecían a las fuerzas armadas, de acuerdo a los reportes.

En Kuwait, el Ejército informó que una persona había resultado herida por escombros caídos mientras las defensas derribaban tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones. Bahrein confirmó que derribó fuego entrante, sin dar más detalles. No hubo información inmediata sobre daños en Qatar, mientras que el portavoz del gobierno de Jordania, Mohammad al-Momani, aseguró que todo el fuego entrante desde Irán había sido interceptado.

Los ataques contra barcos y la amenaza de ellos en el estrecho de Ormuz prácticamente detuvieron el tráfico en la vía marítima durante el conflicto, lo que hizo que el precio del petróleo se disparara y elevó los precios de muchos bienes básicos, incluida la comida, mucho más allá de la región.

De mantenerse el fuego cruzado, el mercado internacional se encontraría en una situación similar.