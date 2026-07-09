9 de julio de 2026 Inicio
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Venezuela exigió a la ONU la liberación de los fondos para la reconstrucción tras el doble terremoto

El canciller del país caribeño, Yván Gil, solicitó el desbloqueo de los recursos para asistir a las personas afectadas por los sismos que afectaron especialmente al norte venezolano.

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Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habiliten el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado para reconstruir las zonas afectadas por los dos terremotos registrados el 24 de junio, que afectaron especialmente al norte del país caribeño.

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En una publicación en Telegram, Gil confirmó el pedido ante la ONU y explicó los motivos: "El Gobierno Bolivariano ha instado a los países miembros de las Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano. Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados".

El mensaje del diplomático se produjo después de una reunión liderada por el subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro ante Emergencias de la ONU, Tom Fletcher. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la asistencia de distintos países para las víctimas del doble terremoto, por el cual ya se registraron 3.811 muertos y 16.740 heridos.

Yván Gil, canciller de Venezuela.

Yván Gil, canciller de Venezuela.

Según el último balance oficial, los operativos permitieron rescatar a 6.462 personas, asistir a 86.794 familias y distribuir más de 9.600 toneladas de alimentos, además de agua potable, medicamentos e insumos de primera necesidad. Paralelamente, comenzaron las inspecciones estructurales para determinar qué edificios podrán ser reparados y cuáles deberán demolerse antes de iniciar la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida

La madre de Lucas Gámez, Blancalinda Martínez, confirmó a Adrián Salonia, periodista de C5N en Venezuela, que los rescatistas encontraron a su hijo de 9 años "sin vida entre los escombros". El niño había cumplido nueve años el último lunes y su familia nunca dejó de tener fe en encontrarlo con vida.

"El trabajo fue impresionante de todos los equipos internacionales, ahora estaban trabajando bomberos y rescatistas de Bahía Blanca. Le dieron la noticia al padre e hicieron reconocimiento del cuerpo. Hay una ambulancia para asistir a la madre", detalló Salonia desde el país caribeño en Argenzuela.

Lucas había nacido en Argentina, su papá es venezolano y hacia cuatro meses habían decidido volver a Caracas, por eso el caso tomó relevancia entre argentinos y venezolanos por igual. El niño estaba con su tío en el momento en que los dos terremotos que sacudieron Venezuela.

La búsqueda se extendió por 14 días y tanto el padre como la madre no habían perdido la esperanza y seguían encomendándose a Dios.

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