La exorbitante cifra que Flor Peña le pidió a Nico Occhiato y que confirma el juicio a Luzu TV

Barby Franco, pareja de Fernando Burlando -el abogado de la conductora-, reveló que la actriz no solo planeó iniciar acciones legales, sino que ya determinó cómo seguirá el conflicto.

La polémica con Luzu TV no termina ni aunque el Mundial 2026 esté llegando a su fin. Luego de los rumores, la pareja del abogado de Flor Peña, Barby Franco, reveló cuál es la cifra exacta que la conductora le pide a Nico Occhiato en medio del escándalo, lo que confirma el juicio.

En el programa Pasó en América, la panelista confirmó lo que no quería decir Burlando. Sucede que el letrado había evitado responder la pregunta sobre el monto total que pidió, pero su pareja no tuvo problema en revelarlo.

“Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos” , lanzó Franco y dejó en claro la magnitud del valor total. Sin embargo, el abogado había dicho que el monto final no contemplaba todo lo que querían reclamar.

“El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor”, había dicho Burlando en el programa de Mirtha Legrand.

Según revelaciones recientes en programas como DDM y LAM, la mayor frustración de Florencia Peña estaría vinculada directamente a la primera comunicación telefónica mantenida con Nicolás Occhiato tras estallar el escándalo. De acuerdo con lo expuesto por el periodista Guido Zaffora, el tono de esa llamada habría sido determinante para el quiebre emocional y contractual posterior.

Zaffora afirmó en televisión que “la primera llamada de Occhiato fue con un tono que sorprendió a Florencia”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales dentro del ecosistema de streaming, farándula y medios digitales. Esa comunicación inicial, según la reconstrucción del caso, habría generado un clima de incomodidad inmediata en la actriz, quien esperaba un abordaje más conciliador frente a la crisis mediática.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando profundizó en el impacto emocional del episodio al señalar que la situación fue “tremenda y potencialmente demoledora para todos los involucrados”, remarcando además que la reacción inicial de la plataforma no habría sido percibida como prudente por la actriz.

Asimismo, en el entorno mediático se interpretó que la decepción de Peña no se limita al conflicto económico, sino a la sensación de haber recibido un trato distante en un momento de alta exposición pública. Burlando incluso dejó entrever que la actriz sintió cierto grado de “maltrato simbólico”, lo que profundizó aún más la distancia con el equipo de Luzu y con el propio Occhiato dentro del competitivo mundo del streaming.