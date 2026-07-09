9 de julio de 2026 Inicio
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El último adiós de la mamá de Lucas Gámez tras la muerte del niño argentino en Venezuela

Blanca Martínez publicó una emotiva despedida para su hijo luego de que su cuerpo fuera encontrado entre los escombros, dos semanas después de los terremotos que sacudieron al país latinoamericano.

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Blanca Martínez con Lucas Gámez

Blanca Martínez con Lucas Gámez, en una de las tantas fotos juntos. 

Instagram: /blanmartinezc

Dos semanas después de que comenzara una intensa búsqueda, el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez este miércoles conmocionó a todos. Horas más tarde, su mamá, Blanca Martínez, compartió una desgarradora despedida en redes sociales para recordar al niño argentino que murió durante los terremotos que afectaron a Venezuela.

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La mujer publicó una fotografía junto a Lucas en Instagram y acompañó la imagen con un extenso texto en el que expresó el dolor por la pérdida de su hijo. "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", escribió al comienzo del mensaje.

Blanca Martínez, psicóloga especializada en pacientes con enfermedades oncológicas, también reflexionó sobre cómo atravesa este momento. "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de Maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla", manifestó.

En ese sentido, y con palabras cargadas de angustia, agregó: "Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo, es que voy a reencontrarme contigo en algún momento mi príncipe".

Una de las fotografías que compartió Blanca Martínez, madre de Lucas Gámez, para despedir a su hijo.

Una de las fotografías que compartió Blanca Martínez, madre de Lucas Gámez, para despedir a su hijo.

La despedida concluyó con un deseo dirigido al niño. "Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuando. Pero lo haré. Te amo hijo. Dios dame las fuerzas", expresó.

Lucas había viajado a La Guaira para pasar el feriado del 24 de junio junto a familiares cuando se produjo el doble terremoto que golpeó la región. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros del edificio que colapsó junto a los de sus abuelos, mientras que durante las tareas de rescate participaron especialistas argentinos.

El padre de Lucas Gámez aseguró que mantendrá vivo el mensaje de su hijo

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, Marcos Gámez recordó que nunca perdió la esperanza y describió el momento como uno de los más difíciles de su vida. "Fue un momento muy duro. Le vamos a dar su cristiana sepultura, a rendirle los honores que se merece. Siempre lo vamos a llevar en el corazón", afirmó en diálogo con C5N.

Además, agradeció el acompañamiento que recibió la familia durante los días de búsqueda y adelantó cuál será su compromiso una vez que logren afrontar el duelo. "Cuando podamos salir y superar este momento, que no se supera, o aprender a vivir con esto creo que vamos a intentar llevar ese mismo mensaje que Luquitas quería de fe y de esperanza a todas las personas y de creer firmemente en que Dios es bueno y existe", sostuvo.

Por último, destacó el trabajo de quienes participaron del operativo para encontrar a Lucas. "Ellos estuvieron 15 días con nosotros, fueron y son nuestra familia", expresó, antes de remarcar que intentará "seguir ayudando" en Venezuela.

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