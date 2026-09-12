Colección única y mezcla de pasiones: así es la habitación de Nicolás Tagliafico El espacio refleja una faceta más personal del futbolista, con detalles que combinan sus intereses fuera de la cancha y algunos recuerdos importantes. Agregar C5N en









Conocé cómo es la habitación de Nicolás Tagliafico. Instagram: @tagliafico3

El futbolista convirtió una habitación de su casa en un espacio personal.

El ambiente combina tecnología y diseño en una misma propuesta.

La decoración incorpora distintos elementos que reflejan sus pasiones.

Una colección de camisetas ocupa un lugar especial dentro del cuarto. En su casa de Lyon, Nicolás Tagliafico encontró la manera de reunir varias de sus pasiones en un mismo lugar. El futbolista adaptó una antigua habitación para convertirla en un espacio pensado para hacer streaming, pero también aprovechó la transformación para sumar recuerdos de su carrera y objetos relacionados con sus gustos personales. El resultado es un ambiente que combina tecnología, diseño y una colección muy particular.

Así es la habitación donde hace streaming Nico Tagliafico en su casa en Lyon. YT: Tagliafico3 La habitación mantiene una estética moderna y sencilla, con predominio de la madera y tonos neutros. El piso de parquet claro y el gran respaldo de madera le dan calidez al ambiente, mientras que el placard integrado y sus puertas lisas mantienen una apariencia ordenada. La entrada de luz natural a través de la puerta vidriada completa una decoración en la que se buscó evitar la sobrecarga de elementos.

Más allá de su aspecto, el espacio fue pensado para cumplir una función concreta. Allí se encuentra el equipamiento que el jugador utiliza para sus transmisiones, con una estación compuesta por varias pantallas, computadora, parlantes y otros accesorios. También hay un televisor destinado al entretenimiento y una consola, mientras que dos sillas gamer completan el sector.

Cómo es la habitación de Nicolás Tagliafico La zona de streaming ocupa uno de los lugares principales de la habitación y está organizada para facilitar las transmisiones. Las tres pantallas tienen diferentes funciones: una permite seguir el chat con los seguidores, otra está destinada a reproducir contenido y la restante queda disponible para los videojuegos. En el centro también se ubica la cámara, acompañada por iluminación para preparar el escenario de cada emisión.

Cuenta con dos sillas gamer y tres pantallas diferentes para realizar sus transmiciones en vivo. YT: Tagliafico3 La decoración incorpora además algunos elementos que se alejan de la tecnología y permiten conocer otros intereses del futbolista. Una planta de gran tamaño aporta un toque natural al ambiente, mientras que distintos objetos de impresión 3D y dos katanas japonesas suman detalles llamativos. Una de ellas tiene una funda con los colores de Argentina y el apellido del jugador, convirtiéndose en una pieza especialmente vinculada con su identidad.