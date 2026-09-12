IR A
IR A

Colección única y mezcla de pasiones: así es la habitación de Nicolás Tagliafico

El espacio refleja una faceta más personal del futbolista, con detalles que combinan sus intereses fuera de la cancha y algunos recuerdos importantes.

Conocé cómo es la habitación de Nicolás Tagliafico.

Conocé cómo es la habitación de Nicolás Tagliafico.

Instagram: @tagliafico3
  • El futbolista convirtió una habitación de su casa en un espacio personal.
  • El ambiente combina tecnología y diseño en una misma propuesta.
  • La decoración incorpora distintos elementos que reflejan sus pasiones.
  • Una colección de camisetas ocupa un lugar especial dentro del cuarto.

En su casa de Lyon, Nicolás Tagliafico encontró la manera de reunir varias de sus pasiones en un mismo lugar. El futbolista adaptó una antigua habitación para convertirla en un espacio pensado para hacer streaming, pero también aprovechó la transformación para sumar recuerdos de su carrera y objetos relacionados con sus gustos personales. El resultado es un ambiente que combina tecnología, diseño y una colección muy particular.

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.
Te puede interesar:

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

Así es la habitación donde hace streaming Nico Tagliafico en su casa en Lyon.

Así es la habitación donde hace streaming Nico Tagliafico en su casa en Lyon.

La habitación mantiene una estética moderna y sencilla, con predominio de la madera y tonos neutros. El piso de parquet claro y el gran respaldo de madera le dan calidez al ambiente, mientras que el placard integrado y sus puertas lisas mantienen una apariencia ordenada. La entrada de luz natural a través de la puerta vidriada completa una decoración en la que se buscó evitar la sobrecarga de elementos.

Más allá de su aspecto, el espacio fue pensado para cumplir una función concreta. Allí se encuentra el equipamiento que el jugador utiliza para sus transmisiones, con una estación compuesta por varias pantallas, computadora, parlantes y otros accesorios. También hay un televisor destinado al entretenimiento y una consola, mientras que dos sillas gamer completan el sector.

Cómo es la habitación de Nicolás Tagliafico

La zona de streaming ocupa uno de los lugares principales de la habitación y está organizada para facilitar las transmisiones. Las tres pantallas tienen diferentes funciones: una permite seguir el chat con los seguidores, otra está destinada a reproducir contenido y la restante queda disponible para los videojuegos. En el centro también se ubica la cámara, acompañada por iluminación para preparar el escenario de cada emisión.

Cuenta con dos sillas gamer y tres pantallas diferentes para realizar sus transmiciones en vivo.

Cuenta con dos sillas gamer y tres pantallas diferentes para realizar sus transmiciones en vivo.

La decoración incorpora además algunos elementos que se alejan de la tecnología y permiten conocer otros intereses del futbolista. Una planta de gran tamaño aporta un toque natural al ambiente, mientras que distintos objetos de impresión 3D y dos katanas japonesas suman detalles llamativos. Una de ellas tiene una funda con los colores de Argentina y el apellido del jugador, convirtiéndose en una pieza especialmente vinculada con su identidad.

La decoración la completa con su gran colección de camisetas y otros objetos de valor personal.

La decoración la completa con su gran colección de camisetas y otros objetos de valor personal.

Sin embargo, una de las partes más significativas es el perchero donde conserva varias camisetas de fútbol. La colección incluye prendas intercambiadas con otros jugadores y otras utilizadas en partidos importantes, entre ellas las de Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Emiliano Martínez. De esta manera, la habitación termina funcionando como un espacio personal donde conviven sus recuerdos deportivos, sus hobbies y el nuevo interés por el streaming.

Noticias relacionadas

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

últimas noticias

Un manifestante en Dublín, Irlanda, con un cartel contra Donald Trump.

Protesta masiva en Dublín contra la visita de Trump: piden defender la neutralidad irlandesa

Hace 9 minutos
River visita a Atlético Tucumán.

River pisa fuerte con uno más y gana 1-0 en su visita a Atlético Tucumán con gol de Andrada

Hace 25 minutos
La modelo de Mar del Plata que inició una búsqueda para conocer sus orígenes familiares.

Es modelo, se hizo viral por decir que busca a sus ocho hermanos biológicos y ya encontró a cuatro: cuál es su historia

Hace 1 hora
El vinagre de manzana es uno de los ingredientes utilizados en este sencillo truco casero para mantener a los mosquitos alejados del hogar.

Con ingredientes naturales: este es el truco ideal para alejar a los mosquitos de tu casa

Hace 1 hora
play
¿Qué fue de la vida de Panchito Guerrero?

PROMESA del FÚTBOL ARGENTINO: qué fue de la VIDA de "PANCHITO" GUERRERO

Hace 1 hora