"¡Te van a echar mañana!": la reacción contra Mauricio Pochettino en su complicado debut en Manchester United El DT argentino dirigió su primer partido en Anfield ante el Liverpool y en menos de 45 minutos tuvo un expulsado y dos goles en contra, lo que causó las gastadas de los hinchas locales. Finalmente, los Diablos Rojos cayeron 4-0. Por Agregar C5N en









El flamante entrenador de Manchester United, Mauricio Pochettino, debutó este domingo con una derrota 4-0 contra Liverpool por la fecha 11 de la Premier League y los hinchas de los Reds chicanearon al argentino debido a la floja presentación de su equipo, el cual afrontó una gran parte del partido con un futbolista menos por una expulsión a Leny Yoro.

Los hinchas de Liverpool se burlaron de Pochettino tras la expulsión a Yoro, que se produjo a los 8 minutos por una infracción sobre Alexander Isak, mientras que después Dominik Szoboszlai anotó a los 10 y Florian Wirtz a los 13. Tras ese momento, los simpatizantes cantaron contra el DT argentino y expresaron: "¡Te van a echar mañana!".

El entrenador de 54 años asumió el miércoles en Manchester United luego de la salida del inglés Michael Carrick debido a que el equipo se ubica en zona de descenso en la Premier League de Inglaterra. Previamente había conseguido destrabar su salida de la Selección de Estados Unidos, con la cual alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, en el que perdió 4-1 frente a Bélgica.

El argentino tuvo apenas unos días para acicalarse y calzarse el buzo de entrenador ya que este domingo afrontó su primer compromiso en la liga inglesa, consolidando su retorno a Europa. Además, según trascendió, ya mantuvo charlas con los dirigentes sobre el mercado de pases y los puestos a reforzar para la ventana de verano.

Liverpool fans started singing, “You’re getting sacked in the morning!” after Pochettino’s Manchester United went down 2-0



He’s only been in charge since Wednesday. pic.twitter.com/jjcmrxxFjR — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2026