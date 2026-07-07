7 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantendrá la custodia oficial

El vocero presidencial confirmó que el exjefe de Gabinete mantiene el privilegio de funcionario "por motivos de seguridad" y negó que el Ejecutivo haya abierto una auditoría interna en su contra porque el tema "está claramente en la Justicia".

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Manuel Adorni en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

Manuel Adorni en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

Instagram: madorni

Adrián Ravier, el sucesor de Manuel Adorni en la Vocería Presidencial, confirmó que el exjefe de Gabinete mantendrá la custodia oficial que le correspondía como funcionario público "por motivos de seguridad" y descartó la posibilidad de que el Gobierno inicie una auditoría interna contra el periodista.

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"No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro", sostuvo el funcionario este martes en conferencia de prensa y remarcó que el tema "está claramente en la justicia".

La custodia policial fue otorgada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, luego de que Adorni la pidiera ante la Justicia debido a amenazas recibidas, según publicó Ámbito. En principio, la medida durará un año.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

La última decisión de la Justicia fue prohibirle la salida del país al exfuncionario libertario. La medida fue dispuesta el último viernes por el juez Ariel Lijo, quien aclaró que Adorni deberá pedir permiso si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior mientras se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y crecen las versiones de su posible mudanza a Uruguay.

La restricción representa un paso más certero respecto al llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual es inminente y podría concretarse en los próximos días.

Mientras que el fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó en contra del pedido de detención del exjefe de Gabinete, formulado por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, al considerar que no existen elementos objetivos que justifiquen una medida de coerción.

Adrián Ravier se distanció de la evaluación económica de Diego Santilli

Como el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había afirmado que "falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina", Ravier fue consultado al respecto y se distanció y pidió paciencia.

El portavoz sostuvo que la Argentina está en "récord de consumo" y que la pobreza cae, aunque reconoció que esa mejora no se percibe de manera uniforme: "Las realidades son heterogéneas. Sabemos que hay personas que están mejor y personas que no. Todavía no estamos donde queremos estar".

"Han pasado apenas dos años y medio. Yo creo que ya es otra Argentina, porque si vamos a datos de diciembre del 23, como economista les podría citar un centenar de indicadores, todos eran rojos", insistió el funcionario.

El vocero también proyectó la apuesta del oficialismo más allá del corto plazo y dijo que espera que el plan pueda fortalecerse hasta 2027 y, "si el presidente (Javier) Milei es reelecto hasta 2031", profundizar la estabilización, la desregulación y las inversiones en salud, capital humano y digitalización.

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