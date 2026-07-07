El sentido mensaje de Lionel Messi tras la épica clasificación ante Egipto: "Qué locura lo de hoy"

La Selección argentina está en cuartos de final tras la heroica victoria ante el equipo africano y el capitán aprovechó para celebrar con una publicación en redes sociales.

La Selección argentina protagonizó una remontada histórica frente a Egipto , ganó 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró su lugar entre los ocho mejores del certamen. Una vez consumada la clasificación, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar el triunfo junto a los hinchas.

El capitán, que convirtió el gol del empate después de haber fallado un penal en el comienzo del encuentro, publicó una imagen de los festejos del plantel y dejó una frase que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos. "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… ¡Este grupo es increíble! Vamossss" , escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación recibió miles de comentarios en pocos minutos, con mensajes de apoyo para el rosarino y elogios para el plantel de Lionel Scaloni. Muchos usuarios también destacaron el carácter de la Selección para revertir un 2-0 en contra y avanzar a los cuartos de final después de una de las victorias más emocionantes del torneo.

Además del impacto emocional de la clasificación, Messi alcanzó una nueva marca personal con el tanto convertido frente al conjunto africano. El rosarino llegó a 21 goles en la historia de los Mundiales y acumula ocho conquistas en la Copa del Mundo 2026 , números que lo mantienen entre los máximos artilleros de la historia de la competencia.

Tras el pitazo final, la emoción también se trasladó al campo de juego, donde sus compañeros le rindieron homenaje. Todo el plantel se reunió en la mitad de la cancha, levantó al capitán en andas y lo ovacionó como reconocimiento por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego durante una clasificación inolvidable.

Messi destacó la personalidad del equipo tras revertir un partido inolvidable

Luego de asegurar el pase a los cuartos de final, Lionel Messi reconoció que el triunfo tuvo un significado especial por la forma en que se desarrolló el encuentro y por la capacidad del plantel para sobreponerse a un resultado complicado. "Merecemos seguir estando", afirmó luego de la remontada frente a Egipto.

El capitán también recordó el difícil momento que atravesó después de fallar un penal cuando el encuentro todavía estaba igualado y confesó que sintió una enorme responsabilidad. "Tenía mucha bronca por el penal errado por como lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo", expresó ante las cámaras de Dsports.

"FUE UN DESAHOGO. TENÍA MUCHA BRONCA POR EL PENAL ERRADO. SENTÍA QUE LE HABÍA FALLADO AL GRUPO EN UN MOMENTO IMPORTANTE"



Lionel Messi explicó las lágrimas tras la victoria de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup



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Sin embargo, explicó que encontró revancha con el gol del empate y valoró la fortaleza del seleccionado argentino para no rendirse. "Por suerte, Dios tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final. Pude dar el gol del empate", aseguró.

Messi además resaltó el rápido descuento convertido por Cristian "Cuti" Romero y remarcó que ese tanto fue determinante para cambiar el desarrollo del partido. "Tuvimos la suerte de conseguir el gol de Cuti rápido y todavía nos quedaba tiempo. Lo pudimos dar vuelta y en los 90 minutos. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", sostuvo.

Por último, dedicó unas palabras a los miles de argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta y celebró que la ilusión mundialista continúe intacta. "Muy feliz, muy contento de que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase y ojalá sigamos", concluyó.