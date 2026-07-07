7 de julio de 2026 Inicio
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Disturbios en el Obelisco tras los festejos por el triunfo de la Selección argentina

Un grupo de manifestantes provocó incidentes y se cruzó con la Policía que cuidaba la seguridad en la zona del Obelisco. Hay detenidos.

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Los manifestantes se cruzaron con la Policía en la zona del Obelisco.

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Lo que había empezado como una fiesta por el triunfo de Argentina ante Egipto 3-2 en el Mundial 2026, terminó con un grupo de manifestantes que ocasionaron disturbios en pleno centro porteño.

Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, figuras del Mundial 2026.
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El grupo de manifestantes provocó incidentes cuando se cruzó con los agentres policiales que cuidaban la seguridad en la zona del Obelisco, tras el resultado de la Selección argentina y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Hay detenidos.

Se trató de un pequeño grupo de jóvenes, en su mayoría, que se congregaron pasadas las 16 en el mítico monumento y se quedaron a celebrar hasta las primeras horas de la noche, este martes 7 de julio, en Buenos Aires.

Las banderas, las camisetas celestes y blancas, y los cánticos de los fanáticos de la Scaloneta, obligaron a las autoridades a cortar por momentos el recorrido del Metrobús debido a la marea humana. Pero a medida que avanzó la noche el festejo se desnaturalizó.

Cómo fue el operativo policial en el Obelisco

El operativo policial montado en el microcentro porteño intervino de urgencia para dispersar a los manifestantes. Según fuentes policiales, hay al menos 9 personas detenidas por los destrozos y los ataques a las fuerzas de seguridad. Las postales de los disturbios y los desmanes lograron opacar por unos minutos la tremenda victoria del equipo de Lionel Scaloni.

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