Disturbios en el Obelisco tras los festejos por el triunfo de la Selección argentina Un grupo de manifestantes provocó incidentes y se cruzó con la Policía que cuidaba la seguridad en la zona del Obelisco. Hay detenidos. Por Agregar C5N en









Los manifestantes se cruzaron con la Policía en la zona del Obelisco. Redes sociales

Lo que había empezado como una fiesta por el triunfo de Argentina ante Egipto 3-2 en el Mundial 2026, terminó con un grupo de manifestantes que ocasionaron disturbios en pleno centro porteño.

El grupo de manifestantes provocó incidentes cuando se cruzó con los agentres policiales que cuidaban la seguridad en la zona del Obelisco, tras el resultado de la Selección argentina y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Hay detenidos.

Se trató de un pequeño grupo de jóvenes, en su mayoría, que se congregaron pasadas las 16 en el mítico monumento y se quedaron a celebrar hasta las primeras horas de la noche, este martes 7 de julio, en Buenos Aires.

Las banderas, las camisetas celestes y blancas, y los cánticos de los fanáticos de la Scaloneta, obligaron a las autoridades a cortar por momentos el recorrido del Metrobús debido a la marea humana. Pero a medida que avanzó la noche el festejo se desnaturalizó.