Video: así se festejó en Bangladesh el triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026 Tras el agónico 3-2 frente a Egipto, la clasificación de la Scaloneta a los cuartos del Mundial 2026 no solo desató festejos en el Obelisco. También en Bangladesh, cientos de hinchas se reunieron con banderas y camisetas celestes y blancas para celebrar la victoria como propia. Por Agregar C5N en









Miles de fanáticos colmaron las calles en Bangladesh para celebrar el triunfo ante Egipto.

El fanatismo de Bangladesh por la Selección argentina y por Lionel Andrés Messi no tiene explicación, tampoco cura. Miles de hinchas se aglomeraron en las calles y coparon comercios, shoppings y plazas para festejar el épico triunfo de la Albiceleste ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un agónico partido que pudo dar vuelta faltado 15 minutos para que termine el encuentro. El 3 a 2 cerró el marcador y el grito de gloria se escuchó fuerte a más de 20.000 kilómetros del país.

Con banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección y cantitos que explotaron en las calles, Bangladesh vivió la clasificación a cuartos como un triunfo propio. El festejo se volvió viral: abrazos, euforia y videos que en pocas horas hicieron ruido en todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafiu Islam Kabbo (@rafiu_islam_kabbo_) La relación entre Bangladesh y la Scaloneta se fortaleció durante el Mundial de Qatar 2022 y, desde entonces, cada presentación del equipo de Lionel Scaloni vuelve a movilizar a miles de simpatizantes. Sus videos se vuelven virales en las redes debido al fervor y la pasión con la que viven los partidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irfan Hamim (@irfan_fpv_) La manija con la Scaloneta es total y, si bien no tienen equipo en el Mundial, en Bangladesh se calzaron la celeste y blanca como propia. Cada vez que Leo Messi convierte un tanto, allá se arma una fiesta con bengalas, cantitos y abrazos porque su amor futbolero no entiende de fronteras ni kilómetros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MD Reaz (@reaz1640) La clasificación contra Egipto fue otro capítulo de esa hinchada a distancia que banca en las buenas y en las malas al equipo. Un verdadero testimonio de que la pasión por el fútbol es universal, que la pelota no se mancha y que Argentina, con Messi y compañía, tiene hinchada hasta en el último rincón del planeta.