Video: así se festejó en Bangladesh el triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026

El fanatismo de Bangladesh por la Selección argentina y por Lionel Andrés Messi no tiene explicación, tampoco cura. Miles de hinchas se aglomeraron en las calles y coparon comercios, shoppings y plazas para festejar el épico triunfo de la Albiceleste ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un agónico partido que pudo dar vuelta faltado 15 minutos para que termine el encuentro. El 3 a 2 cerró el marcador y el grito de gloria se escuchó fuerte a más de 20.000 kilómetros del país.
Con banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección y cantitos que explotaron en las calles, Bangladesh vivió la clasificación a cuartos como un triunfo propio. El festejo se volvió viral: abrazos, euforia y videos que en pocas horas hicieron ruido en todo el mundo.
La relación entre Bangladesh y la Scaloneta se fortaleció durante el Mundial de Qatar 2022 y, desde entonces, cada presentación del equipo de Lionel Scaloni vuelve a movilizar a miles de simpatizantes. Sus videos se vuelven virales en las redes debido al fervor y la pasión con la que viven los partidos.
La manija con la Scaloneta es total y, si bien no tienen equipo en el Mundial, en Bangladesh se calzaron la celeste y blanca como propia. Cada vez que Leo Messi convierte un tanto, allá se arma una fiesta con bengalas, cantitos y abrazos porque su amor futbolero no entiende de fronteras ni kilómetros.
La clasificación contra Egipto fue otro capítulo de esa hinchada a distancia que banca en las buenas y en las malas al equipo. Un verdadero testimonio de que la pasión por el fútbol es universal, que la pelota no se mancha y que Argentina, con Messi y compañía, tiene hinchada hasta en el último rincón del planeta.
Festejos en el Obelisco
La victoria de Argentina frente a Egipto también se festejó fuerte en casa, donde miles de hinchas se concentraron en el epicentro de los festejos por excelencia, el Obelisco. Pese a ser día laboral, con banderas, bombos y cantitos armaron un banderazo en apoyo a la Scaloneta.
C5N fue al epicentro de la celebración y compartió el momento con familias enteras, hasta grupos de amigos con bombos y trompetas. La fiesta no quedó solo en la avenida ya que el subte también fue tribuna improvisada, con cantitos y camisetas albicelestes viajando rumbo al centro al encuentro pasional. Con el correr de los minutos, la multitud cortó el Metrobus y convirtió Corrientes y 9 de Julio en un estadio gigante.
Después de la remontada 3-2 en Atlanta, con goles de Romero, Messi y el grito agónico de Enzo Fernández, el Obelisco se transformó otra vez en cancha. Argentina está entre los ocho mejores del Mundial, y en Buenos Aires se festejó como si ya fuera una final.