¿Basura espacial? Aparecieron seis misteriosas esferas metálicas en una playa de Australia La principal hipótesis señala que los objetos son depósitos de presión utilizados en sistemas de combustible de naves espaciales. Por Agregar C5N en









El hallazgo se produjo en Forrest Beach, en el norte de Queensland.

La Agencia Espacial Australiana investiga el hallazgo de seis misteriosas esferas metálicas que aparecieron en la arena de Forrest Beach, en el norte de Queensland, tras el reingreso de un vehículo espacial a la atmósfera terrestre en los últimos días. El descubrimiento de los objetos de gran tamaño y color oscuro activó un operativo de urgencia en la costa del país.

Los elementos recuperados presentan marcas compatibles con la exposición a altas temperaturas. El episodio generó sorpresa entre los vecinos de la zona y obligó a la intervención de bomberos y especialistas en materiales peligrosos, quienes aislaron el perímetro hasta que retiraron las piezas para su evaluación.

La principal hipótesis señala que los objetos son depósitos de presión utilizados en sistemas de combustible de naves espaciales. Los especialistas en basura espacial denominan a estas piezas "space balls" debido a su forma esférica, su alta resistencia y su capacidad para flotar en el mar hasta llegar a la costa.

Por el momento, la Agencia Espacial Australiana no confirmó a qué cohete pertenecen las estructuras ni precisó cuál nación es la responsable del lanzamiento. El organismo continúa en contacto con entidades internacionales para identificar formalmente el origen del vehículo y el sitio exacto del despegue.

Aunque los análisis determinaron que las piezas son seguras, las autoridades mantienen la recomendación de no tocar ningún elemento sospechoso en la costa. El protocolo oficial para la población exige alejarse de los restos, evitar su movimiento y notificar el hallazgo de inmediato a los equipos de emergencia.