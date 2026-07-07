7 de julio de 2026 Inicio
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Cañuelas: un muerto en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina

La víctima, identificada como Franco Depauli de 46 años, falleció luego de ser alcanzado por un proyectil en medio de una riña en la Plaza San Martín. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 20 años con antecedentes.

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La Plaza San Martín

La Plaza San Martín, de Cañuelas, escenario de la tragedia.

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La víctima fatal fue identificada como Franco Depauli, de 46 años y apodado "El Gitano", un vecino muy querido del barrio Levene. Según el relato de testigos, Depauli se encontraba en el bar "Hueney" con su bombo preparado para la celebración. El incidente ocurrió cuando se acercó al baúl de su auto en la esquina de Avenida Libertad y 25 de Mayo y quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, recibiendo un fuerte impacto de un ladrillo o piedra en la cabeza, informó el medio local NacPop Cañuelas.

A pesar de que sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, Depauli ingresó al centro de salud ya sin signos vitales. El informe policial detalló que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo severo que le provocó la muerte de manera casi inmediata. Los investigadores indicaron que el proyectil lo alcanzó de manera casual mientras se desarrollaba la riña en el punto neurálgico de la ciudad.

Iván Lebrero, el único detenido por el caso, tiene antecedentes penales.

Iván Lebrero, el único detenido por el caso, tiene antecedentes penales.

Por el crimen, la Policía detuvo a las pocas horas a Iván Nahuel Lebrero, un joven de 20 años que cuenta con antecedentes penales por robo. El sospechoso fue identificado gracias al análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo municipal, que permitieron reconstruir el momento en que arrojó el objeto contundente. La causa fue caratulada como "homicidio simple" y quedó a cargo de la fiscalía de turno.

Ante la conmoción causada por el hecho, la Municipalidad de Cañuelas emitió un comunicado oficial repudiando la violencia y decretó 48 horas de duelo comunitario en acompañamiento a la familia de Depauli. "Una ocasión que debía ser de encuentro y alegría quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos", expresaron desde el municipio.

Depauli era un vecino muy querido de Cañuelas.

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