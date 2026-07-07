La estrategia que el Gobierno busca sellar con los jefes provinciales para no perder apoyo

Con la salida de Adorni , la gestión libertaria dio por iniciada una nueva etapa en la que pretende dar muestras de hiperactividad política que le permitan poner en marcha el inicio del “operativo reelección” de Javier Milei. Negociaciones minuto a minuto con los mandatarios provinciales. Este miércoles se reúne la mesa política.

En el gobierno hay rispideces respecto a cómo se debería negociar con los gobernadores. Mientras que el sector que responde a Karina Milei, en el que se mueven Martín y Eduardo “Lule” Menem , entienden que hay que someter a las provincias a la voluntad del oficialismo, en el ala ligada a Santiago Caputo creen que la mejor manera de conseguir la voluntad de los mandatarios es cediendo en los armados territoriales, claves para consolidar el poder provincial que los caciques desean mantener. En este espectro también se posiciona Diego Santilli , quien llegó a la gestión con la intención de destrabar todos los incordios para lograr tener la bendición para competir por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

“Los gobernadores quieren, con toda lógica, discutir lo electoral. Si no se les garantiza eso, es posible que los votos no estén. Pero si se hace, no sólo tenes los votos para eliminar las PASO, también para sancionar eliminación de zonas frías, nueva inocencia fiscal y presupuesto 2027”, analizó con C5N un integrante del bando conciliador del oficialismo. Con las discrepancias a flor de piel, este miércoles la mesa política se reunirá para no sólo unificar una estrategia para avanzar en las negociaciones, sino también diagramar un poroteo fino de cómo vienen las voluntades.

Entre los gobernadores que ya dieron el visto bueno para avanzar con la eliminación de las PASO están los siempre alineados Marcelo Orrego (San Juan), que en la última cumbre que mantuvo con Santilli adelantó que pondrá a sus legisladores a votar con el oficialismo y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En los últimos días, además, el oficialismo recibió con alegría una sorpresa no esperada: el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella , avisó al jefe de gabinete que está dispuesto a apoyar la eliminación. La decisión es, como todo, estratégica. El sureño sufre una embestida interna motivada por el intendente Walter Vuoto , que amenaza con quedarse con la gobernación. Con la elección a dedo, el actual mandamás podrá quedarse con el control sin tanto conflicto.

El bloque de cinco gobernadores de la Unión Cívica Radical acordaron reunirse en el corto plazo para acordar una postura unificada que les permita avanzar en concordancia con lo expresado por el partido nacional. De esta forma, Maximiliano Pullaro ( Santa Fe); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy) se encontrarán en los próximos días para analizar la situación. Dentro del quinteto las posturas son por demás variadas. Mientras que Zdero, Cornejo y Sadir parecen mostrarse más proclives a apoyar la postura del oficialismo, Pullaro y Valdés tienden a tener una lectura un poco más reticente de la situación.

En este sentido, desde una de las provincias menos dialoguistas hicieron saber a este medio que el gobierno busca apurar una definición ya que teme que el envión económico no los acompañe el próximo año. “Es una definición muy delicada porque todo va a depender de cómo esté la situación el año que viene. ¿Quién va a querer plegarse a Milei si la economía no ayuda y no nos llega a las provincias?”, se preguntó retórico un mandatario ante la consulta de C5N, quien a su vez adelantó que la definición final se concretará luego del receso de invierno dado que en las próximas semanas los poderes legislativos se paralizarán hasta los primeros días de agosto.

En el sur, Ignacio Torres (Chubut) no está a favor de la eliminación pero sí podría ser proclive a suspenderlas por este período. Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) aún no se han pronunciado sobre el tema y no está claro cuál será la postura que adoptarán. Sin embargo, la participación de los tres gobernadores de la jura de Santilli como jefe de gabinete fue recibido en el gobierno como todo un posicionamiento en favor de los planes oficialistas.

En Misiones la situación es tan complicada como la relación entre los patriarcas de la provincia. Mientras que Hugo Passalacqua se mantiene reticente a la decisión de eliminar las Primarias, Carlos Rovira ya adelantó que pondrá a disposición sus legisladores para apoyar al gobierno. Los barones misioneros atraviesan el peor momento de su vínculo político, que amenaza con quebrar la hegemonía que logró consolidar el Frente Renovador misionero, y en el gobierno están dispuestos a hacer leña del árbol caído para poder lograr su cometido.

Este martes, mientras el resto de los mortales se enfocaban en comenzar sus cábalas para el partido de la Selección, el gobierno recibió una nueva muestra de buena voluntad. En una entrevista, Raúl Jalil confirmó lo que dentro del oficialismo esperaban con ansia: el guiño del catamarqueño para apoyar la eliminación de las Primarias. “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, sostuvo el mandatario, quien insistió en que la elección de candidatos debería correr a cuenta de cada espacio.

En el oficialismo agradecieron con efusividad el gesto. “Lo esperábamos, pero siempre es bueno que un gobernador se expida, eso sirve para despertar a otros”, dijeron a C5N desde un despacho que sigue de cerca el poroteo de la votación en el Congreso. Sin embargo, hay una circunstancia que quiebra la inercia que el oficialismo solía contar en el Norte. Días atrás, Osvaldo Jaldo, el otro integrante del dúo “los J-J” como se los conoce a los norteños caciques peronistas, se pronunció en contra de la eliminación del sistema aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El tucumano, en tanto, no perdió el tiempo para apuntar contra la gestión libertaria. “La verdad que no lo conozco al proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general. No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores”, disparó. Hay una curiosidad. En 2025, la senadora Sandra Mendoza, que responde a la jefatura política del mandatario, votó a favor de la suspensión de las mismas para ese período electoral. Dinamismo.

Pese a la postura política del caso, lo cierto es que desde hace tiempo Jaldo es uno de los gobernadores que sufre los embates de la construcción territorial de La Libertad Avanza que apoyan Karina Milei y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. El ex viceministro del Interior, Lisandro Catalán, quien dejó su cargo junto al también eyectado Guillermo Francos, se convirtió en uno de los principales opositores del mandatario en la provincia donde pretende competir por la gobernación en 2027 bajo la boleta de La Libertad Avanza. A sabiendas de esto, el líder provincial endureció su postura y tampoco estaría dispuesto a negociar la aplicación de las colectoras, puesto que de esta forma podría perder votos para renovar su propio gobierno.

Con esto, en el gobierno ya se preparan para avanzar con nuevos encuentros bilaterales que permitan ablandar la postura del tucumano, instancia que podría repetirse con otros gobernadores en los próximos días. Este jueves, en tanto, Javier Milei augura montar una fuerte foto política junto a una decena de gobernadores a los que encontrará en la Casa Histórica en Tucumán para celebrar el 210 aniversario de la Independencia. Si bien no se esperan definiciones, el presidente logrará montar una nueva muestra de apoyo de las provincias a exactos dos años de la firma del olvidado Pacto de Mayo, el decálogo con el que el oficialismo buscó refundar una patria que parecería todavía no entender.