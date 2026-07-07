"Dios ha resucitado", "El milagro argentino" y "Messi llora": la prensa internacional se rinde ante la Selección Tras revertir un 0-2 en trece minutos intensos, los principales diarios del planeta destacaron la vigencia de Lionel Messi y el carácter del equipo de Lionel Scaloni para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Messi se llevó todos los flashes internacionales. @Argentina

La histórica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2 en Atlanta ha dado la vuelta al mundo, acaparando las portadas de los medios deportivos más importantes. La prensa internacional calificó el triunfo como una "remontada faraónica" y un "milagro argentino", luego de que la Albiceleste lograra dar vuelta un 0-2 en contra que se mantuvo hasta faltando diez minutos para que terminara el encuentro. Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y un tanto agónico de Enzo Fernández en el minuto 92, el equipo nacional demostró una vez más su capacidad de resiliencia en situaciones límite.

En España, el impacto fue total y los titulares reflejaron una devoción casi religiosa por el capitán argentino. El diario As sentenció con un contundente "Dios ha resucitado", asegurando que el desenlace del partido ya es parte de la historia de los Mundiales. Por su parte, Marca destacó el carácter "faraónico" del triunfazo, aunque no omitió mencionar las polémicas con el VAR, mientras que Mundo Deportivo y Sport pusieron el foco en las lágrimas de Messi al finalizar el encuentro y en la dependencia que el equipo sigue teniendo de su figura.

Europa se sumó a los elogios hacia la Selección, destacando la mezcla de drama y genialidad vivida en Estados Unidos. El prestigioso diario francés L'Equipe habló del "milagro argentino", mientras que en Alemania, el diario Bild utilizó un juego de palabras calificando lo sucedido como una "locura de Messi". En Italia, La Gazzetta dello Sport fue categórica al afirmar que "Argentina estaba muerta y Messi la resucitó", resaltando la ráfaga de tres goles en apenas trece minutos que descolocó por completo al conjunto africano.

Por estos lados, la prensa también reflejó la conmoción por el resultado. En Brasil, Globoesporte describió el paso "del infierno al cielo" y destacó la fuerza de la camiseta argentina, mientras que en Estados Unidos, The New York Times y The Athletic calificaron la remontada como una de las más épicas de la historia. Muchos medios hicieron hincapié en la imagen de Messi llorando de alivio y alegría.

Finalmente, mientras en Egipto los medios se lamentaban por la oportunidad desperdiciada pero elogiaban la "actuación honorable" de sus jugadores, Argentina ya pone la mira en su próximo objetivo. El equipo de Scaloni, de esta manera, se enfrentará ahora a Suiza en los cuartos de final. Con el envión anímico de haber superado una situación crítica, la Selección mantiene vivo el sueño del bicampeonato en una Copa del Mundo que ya se rindió ante su mística.