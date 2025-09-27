El conductor de Olga, Migue Granados, reveló por primera vez cómo fue enfrentar las críticas de su programa y contó que, para poder sobrellevarlas, tuvo que hablar “uno por uno” para preguntarles el porqué de la decisión de la crítica e incluso les dio la derecha a muchos.
"Dentro de todos los comentarios en las redes o críticas en YouTube dije 'bueno, voy a hacer un laburito bien', despojado de enojos y de egos, y también desde entender qué cosas son reales y objetivas", contó en Error de Sistema.
Fue entonces que reflexionó: “Entonces los empecé a buscar en las redes y me armé una carpeta con los usuarios de toda gente que nos quería, pero criticaba cosas negativas y tenía razón”.
Y agregó: "Les hablé uno por uno y armé una cena de diez personas, invité yo para que hablemos de verdad, para que me cuenten qué ven. Fue espectacular, un nochón. Sacamos una foto y cuando se largaron, fuera del "qué bueno" de la gente que te consume, estuvo buenísimo, fue una experiencia increíble. Fuimos a una pizzería de mi barrio".
Luego se refirió a la temporada de verano y contó que no sabe qué programas van a viajar. “Estamos en condiciones de confirmar que otra vez vamos a estar en Mar del Plata, creo que vamos a ser los únicos", concluyó.