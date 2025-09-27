Migue Granados sorprendió al revelar cómo manejó las críticas en Olga: "Les hablé uno por uno" El conductor de "Soñé que volaba" confesó que no se llevó bien con los comentarios en su contra y que tuvo que recurrir al diálogo con sus haters.







Migue Granados habló sobre las críticas.

El conductor de Olga, Migue Granados, reveló por primera vez cómo fue enfrentar las críticas de su programa y contó que, para poder sobrellevarlas, tuvo que hablar “uno por uno” para preguntarles el porqué de la decisión de la crítica e incluso les dio la derecha a muchos.

"Dentro de todos los comentarios en las redes o críticas en YouTube dije 'bueno, voy a hacer un laburito bien', despojado de enojos y de egos, y también desde entender qué cosas son reales y objetivas", contó en Error de Sistema.

Fue entonces que reflexionó: “Entonces los empecé a buscar en las redes y me armé una carpeta con los usuarios de toda gente que nos quería, pero criticaba cosas negativas y tenía razón”.

Migue Granados Las entradas se cambiarán por un kit solidario con alimentos a beneficio de la Fundación Sí.

Y agregó: "Les hablé uno por uno y armé una cena de diez personas, invité yo para que hablemos de verdad, para que me cuenten qué ven. Fue espectacular, un nochón. Sacamos una foto y cuando se largaron, fuera del "qué bueno" de la gente que te consume, estuvo buenísimo, fue una experiencia increíble. Fuimos a una pizzería de mi barrio".

Luego se refirió a la temporada de verano y contó que no sabe qué programas van a viajar. “Estamos en condiciones de confirmar que otra vez vamos a estar en Mar del Plata, creo que vamos a ser los únicos", concluyó.