Guerra declarada en el streaming por los bots: Nico Occhiato destrozó a Migue Granados

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1914752825235566835&partner=&hide_thread=false #Streaming | para analizar: OLGA lideraba la tarde y LUZU sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar.



LUZU

15.15: 43k

15.25: 60k pic.twitter.com/8Bgjol7hJq — Real Time (@RealTimeRating) April 22, 2025

Ante eso, Migue provocó: “Chicos disimulen… ¿en un minuto?”. Fue entonces que el conductor de Nadie dice nada respondió al tuit con las visualizaciones y escribió: “Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia”.

"Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces", agregó.

Pero cuando parecía que todo quedaba ahí, se viralizó un video de Olga con Paren la mano en el feat Paren a Olga y se puede ver a Migue Granados planeando la situación: “Es un tipo ejemplar. Tiene una hamburguesería y enfrente está su competencia. Pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia, le saca una foto y la viraliza en las redes para perjudicarlo. Yo tengo esa maldad y no me considero buen tipo”.

Una usuaria de redes sociales subió eso y escribió: “Mirá como preparaba la jugada hace una semana”, a lo que Occhiato cita y escribe: “Listo. Ya entendí todo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NicolasOcchiato/status/1914838211890675784&partner=&hide_thread=false Listo. Ya entendí todo. https://t.co/UTfqcuYgLr — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) April 23, 2025

Pero lejos de quedar ahí, Migue vuelve a redoblar la apuesta y escribe: “Este video que subió una usuaria que seguía es de un tema que venimos hablando hace meses. Nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos cómo hacerlo Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios”.

No tuvo respuesta directa del conductor de Luzu, pero en la mañana del miércoles, publicó nuevas métricas y se indignó. “Solo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta. Fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja es la de hoy”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NicolasOcchiato/status/1914994377224564983&partner=&hide_thread=false Buen día, sólo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta jaja, fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja la de hoy. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente nos están… pic.twitter.com/aTs6FQhVfe — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) April 23, 2025

“Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente, nos están queriendo ensuciar”, disparó. Se espera que amplíe su postura en el programa Nadie dice Nada y lo mismo sucedería en Soñé que volaba en Olga.