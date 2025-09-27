De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

El dúo de Djs argentino es ovacionado en el país y en Europa por su identidad musical. Ambos recibieron a C5N en el estudio de grabación, en el que aprendieron a tocar y contaron su historia de éxito.

Diego Juez y Tomás Torres Agüero son los dos jóvenes argentinos que conforman "No Name" , una dupla musical que musicaliza las pistas de clubs en Argentina y Europa. Ninguno de ellos se imaginaba que el futuro sería tan prometedor y que llegarían a ser convocados al Amsterdam Dance Even, el evento más vanguardista, influyente y educativo de la industria de la música electrónica a nivel mundial: " La clave para 'pregarla' es meterle horas de estudio y laburo. Tomarse el trabajo de buscar música. escucharla, analizarla, pero también darle bola al armado de una comunidad o crew que te siga".

Uno de los datos más insólitos de su historia es el lugar en el que se conocieron. Al respecto, Diego confiesa: "Yo estaba en una academia que estaba formada y arrancó Tomi con nosotros. Él venía de jugar al rugby y me llamó la atención lo fuerte que era siendo nuevo en la disciplina. Un día surgió un torneo en el que Tomi cayó con ojotas y su perro. Lo entré en calor y le di consejos para que pele. Me acuerdo que le estaba poniendo el casco y le digo: ¿Todo bien? ¿Tranquilo?', y él me dice 'No te hagas problema loco, porque yo estoy re loco también'. Entró al ring y ganó en el primer round por knock out".

"Nos hicimos muy amigos. Cada uno estudiaba su carrera por su lado y a la vez, tocábamos de hobbie . Un día nos juntamos y probamos hacerlo juntos. La cosa empezó a tomar forma y surgió una pasión mutua. Ahí nos anotamos juntos para estudiar producción durante dos años y medio. Tenemos gustos musicales parecidos. Empezamos con tech house, mutamos para el afro y después para el indie. Tenemos versatilidad. El afro es música electrónica con bombos profundos y voces tribales", agregó Tomás.

Es común escuchar que la primera fecha de un Dj sea un verdadero fiasco, porque el público no entiende el género que propone el artista o porque su poca popularidad espanta a las personas hacia otras pistas. Sin embargo, en el caso de No Name la cosa fue diferente: "Fue una bomba, llenamos la terraza del ex Pachá. Obviamente, todos nuestros amigos estaban ahí, 400 personas había. El próximo mes cumplimos dos años desde que empezamos este proyecto. Creo que no está yendo bien porque nos tomamos el trabajo profesional. Lo encaramos como una mini empresa. Nosotros analizábamos qué necesitaban las productoras cuyo objetivo principal es que lleves gente . Lo que más nos gusta es cuando nos dicen '¿Qué es lo que tocan? No escuchamos mucho de esto'. Está buenísimo porque significa que estás generando un perfil, que no se puede describir fácilmente. Es una identidad propia".

"Nunca vimos un conflicto en una fiesta de música electrónica. Hace 10 años que vamos y nunca fuimos testigos de una discusión. La vibra que hay en una fiesta de electrónica es muy diferente a la del cachengue. Esta buenísimo subir a la cabina y manejar la energía de la gente. Hablamos mucho mientras tocamos. Uno mira más al fondo que adelante, porque adelante están los amigos, suena fuerte y te lleva el golpe del impacto. Si lográs hacer bailar a los que están atrás es porque estás haciendo todo bien. Entonces se intenta ver la 2° o 3° línea. Y, obviamente, no es lo mismo estar en un warm up, opening que en un main stage o en un closing. Si es un main y la gente no baila empezamos a tirar bombas, pero no es algo que pase generalmente porque vamos haciendo sets progresivos. En el posteo que hacemos después la gente nos da una devolución y nos dice cómo lo vivieron", aseguraron.

La industria electrónica está en ascenso hace años y, para el dúo, la escena local está en su mejor momento: "Los djs del primer mundo vienen especialmente a la Argentina porque les gusta el público y las locaciones". Y en cuanto al desarrollo personal, Tomás asegura que lanzarse hacia el mundo de la electrónica despertó otros aspectos de su vida: "Logré abrir la cabeza un poco y darle lugar a las cosas que me gustan. Al ser abogado, venía de un mundo más cuadrado o estructurado, hice posgrado, y la música desarrollo un lado creativo de mi persona.

Próximamente, No Name se presentará en el país y en el extranjero. "Tenemos fechas nacionales e internacionales. El 26 de septiembre estaremos en San Luis y en octubre llega la fecha más importante de nuestra carrera. Antes de eso, el 3 de octubre tocamos en Elements en Club Aráoz y esa es nuestra despedida en Argentina. El 11 nos vamos a Europa y tenemos fecha el 16 de octubre en Barcelona, el 17 y 19 en Madrid, y luego nos vamos a Amsterdam donde estaremos con varios referentes del afro beat, es un evento de 15 horas y el más importante hasta ahora: el Amsterdam Dance Event".