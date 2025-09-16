IR A
Mientras Thiago Medina lucha por su vida, dieron detalles del auto involucrado en el choque: "No estaría habilitado"

Comenzaron las pericias del siniestro que sufrió el exGran Hermano, y revelaron por qué el automovilista iba a contramano.

El exparticipante de GH quedó tendido en la vereda prodducto del impacto.

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, sigue en estado crítico y con "pronóstico reservado", después de que chocó con su moto con un auto que no estaría habilitado para el traslado de pasajeros.

Este martes comenzaron las pericias al vehículo siniestrado en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. El conductor trabajaría en una app de movilidad y entrega, según trascendió.

La panelista Ximena Capristo reveló en SQP, en América, que el Chevrolet Corsa gris ya tenía un accidente previo: "A mí me cuentan que tenía un choque previo este auto". El conductor del día del choque era José Fernando Córdoba, de 40 años.

Agregó: "La situación real es que el Corsa era un auto de remis, de aplicación, y que no estaba autorizado. Iba con una pasajera atrás. Supuestamente iba a la Iglesia evangélica de la esquina y por eso dobló, aunque está prohibida esa maniobra".

La expareja de la influecer Daniela Celis, y padre de sus gemelas, sigue internado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega, en terapia intensiva luego de la colisión. En el caso interviene la UFI número 1 de Moreno, a cargo del doctor Santiago Oporto.

