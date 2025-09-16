IR A
IR A

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano no dudó en criticar a su compañero del reality por haber hablado con los medios, a las pocas horas de lo sucedido.

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

Redes sociales

Luego del accidente que sufrió Thiago Medina con su moto, la exparticipante de Gran Hermano, Lucila Tora Villar, apuntó sin filtros contra Walter Alfa Santiago por haber hablado el mismo día ante los medios de comunicación. Además, consideró que se dicen muchas mentiras sobre el tema y se quejó por el manejo.

Daniela Celis aseguró que Thiago está en terapiaintensiva y en coma inducido.
Te puede interesar:

El crudo testimonio de Daniela, sobre la salud de Thiago: "Lo que deseo es que mis hijas no se queden sin papá"

"Hay mucha gente poniendo cosas en las redes sociales que son mentiras. Lo tenés a Alfa que salió a dar declaraciones el mismo día del accidente y digo: '¡¿Qué?!' Otros excompañeros hablando de Thiago y no, nada que ver", disparó en el programa La Pre de Telefe.

Gran Hermano 2023 Walter Santiago Alfa

Respecto a la salud de su amigo, indicó que "más de lo que dijo Dani no voy a decir. Un montón de periodistas me hablaron, hay gente que me criticaba porque subía chivos a mis redes y no tienen ni idea".

Por último, opinó sobre la salud de Thiago: "Le decía que eran todos avances, mínimos pero avances. El cuerpo de Thiago se va a mejorar porque es un toro y él va re contra para adelante. Le recordaba que Thiago entró a la casa con un cuerpo y después cambió, va a regenerarse. Él tiene mucha fuerza interior y no es un chico de cristal".

Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

A cuatro días del accidente, el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno y se emitió un nuevo parte médico de parte del Ministerio de Salud de la Nación: “Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

“El paciente se encuentra bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva. Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado”, indica el documento.

Embed

Mientras Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Daniela Celis: "De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

En esta situación, Camila Deniz reiteró el pedido a los seguidores de Medina: "Lo único que pedimos es cadena de oración. Creemos mucho en Dios. Es una situación bastante dura para todos. Necesitamos donadores de sangre".

En tal sentido, se refirió a la salud de su hermano. "No tenemos información sobre la evaluación de la fractura de las costillas. Mi sobrina lo debe extrañar y pedimos muchas oraciones", expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La angustia de Camilota por la internación de Thiago Medina: "Son días de llanto, es una pesadilla"

Nuevo parte médico de Thiago Medina.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su estado de salud

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
play

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.

Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva"

Thiago Medina junto a Camila Deniz, una de sus hermanas.

Las hermanas de Thiago Medina revelaron cómo sigue su salud: "Creemos mucho en Dios"

Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina.

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

últimas noticias

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 9 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 15 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 15 minutos
Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Hace 15 minutos
Las opciones de pago varían según el producto.

Cómo podés ahorrar en electrodomésticos pequeños durante septiembre 2025

Hace 16 minutos