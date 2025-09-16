El crudo testimonio de Daniela Celis, sobre la salud de Thiago Medina: "Lo que deseo es que mis hijas no se queden sin papá"

La ex participante de Gran Hermano expuso su sufrimiento por la delicada situación que atraviesa su expareja. “Es parte del proceso porque está grave, no fue cualquier cosa lo que le pasó”, señaló.

Como cada día, Daniela Celis se acerca al hospital de Moreno para escuchar el parte médico de Thiago Medina, padre de sus dos hijas, para saber cómo sigue su estado de salud luego del grave accidente que sufrió el pasado viernes en su moto.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

Tras escuchar las novedades de este martes, Pestañela no pudo ocultar su angustia del difícil momento que está atravesando por el padre Aimé y Laia, a quienes recientemente le comunicó qué le pasó al joven oriundo de González Catán.

“ Las nenas son muy chiquitas y si bien les explicamos todo es muy poquito. Recién se enteraron de que su papá tiene ‘nanitas’ . Cuando prendemos una vela, señalan y le dicen ‘papá’”, relató ante los medios de comunicación.

Acompañada por su amigo y ex – Gran Hermano, Nacho Castañares, la influencer entre lágrimas aseguró: “ Lo que deseo es que mis hijas no se queden sin papá , es lo único que quiero. De mi lado tengo toda la fe y las fuerzas porque siento que la fe mueve montañas y sé que hay mucha gente que está ayudando y orando”.

Por su parte, respecto al cómo evoluciona Thiago aseguró que “sigue igual”, y si bien es un día tras día, “para mí es un hora tras hora”, haciendo referencia lo pronunciado por las autoridades el Hospital Mariano y Luciano De la Vega donde este martes tuvo unas líneas de fiebre.

“Entiendo que es parte del proceso porque está grave. No fue cualquier cosa lo que le pasó, está en terapia intensiva, en un coma inducido. El diagnóstico es reservado, por supuesto, y es un día a día”, reconoció.

Embed - TN EN VIVO - SEGUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE TODO NOTICIAS

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

Luego del accidente que sufrió Thiago Medina con su moto, la exparticipante de Gran Hermano, Lucila "Tora" Villar, apuntó sin filtros contra Walter Alfa Santiago por haber hablado el mismo día ante los medios de comunicación. Además, consideró que se dicen muchas mentiras sobre el tema y se quejó por el manejo.

"Hay mucha gente poniendo cosas en las redes sociales que son mentiras. Lo tenés a Alfa que salió a dar declaraciones el mismo día del accidente y digo: '¡¿Qué?!' Otros excompañeros hablando de Thiago y no, nada que ver", disparó en el programa La Pre de Telefe.

Respecto a la salud de su amigo, indicó que "más de lo que dijo Dani no voy a decir. Un montón de periodistas me hablaron, hay gente que me criticaba porque subía chivos a mis redes y no tienen ni idea".