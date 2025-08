Además, de acuerdo a lo que compartió en sus redes sociales en julio de 2019, detalló cómo fue su primer encuentro: “Un día quedamos, cuando él todavía tenía el restaurante. Me pasó a buscar por la casa de una amiga y me cocinó. Él estaba soltero y había terminado su relación con Juanita Viale. Esa primera vez dormimos juntos”.

“El mismo día que nos conocimos, me contó que había salido con Juana. Para mí, él era un modelo a seguir porque yo venía de un pueblo súper chico del Chaco, entonces lo veía como un gran empresario”, agregó, aunque detectó rápidamente algunas alertas: “Me di cuenta de actitudes demasiado egoístas de su parte y fue donde me puse firme. Por ejemplo cuando te llevan a un extremo de hacerte pensar que sos ingenua. Le seguí el juego hasta cierto punto”.

Pampita y García Moritán Redes sociales

“Después de esa ocasión, nos vimos un par de veces más. Me salió un trabajo para irme al sur, viajé a Comodoro Rivadavia y me instalé. Al mes lo vi en Instagram de rodillas pidiéndole matrimonio a Pampita”, señaló.

Entonces, comentó cómo reaccionó a la noticia: “Le mandé un mensaje para felicitarlo: ‘Yo también me hubiera casado con Pampita’. Le escribí por Instagram aunque tenía su WhatsApp, pero no estaba autorizada a escribirle, él ponía las reglas”.

“Me escribió después de la pandemia, ya estaba casado. Me envió una dirección y un horario. Yo fui. Había generado un vínculo con él antes de ser político o ser el marido de Pampita. Tenemos una relación de mucha charla”, agregó.

Por último, reveló la conducta que tomó el exfuncionario porteño cuando se enteró que iba a aparecer en LAM para contar la historia. “Me ofreció trabajo para que no hable”, concluyó.