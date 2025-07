La modelo Carolina "Pampita" Ardohain se separó del empresario Martín Pepa y el político Roberto García Moritán se enteró en vivo de lo ocurrido , por lo que tuvo una reacción muy llamativa y la misma no tardó en ser viral en redes sociales.

Durante su visita al programa Lape Club Social, García Moritán se enteró en vivo de la separación de Pampita. Tras elogiar a Ardohain por su calidad de madre, la panelista Paula Varela se encargó de darle la noticia y el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires se mostró descolocado: "No sabía, ¿es verdad? Me sorprendió. No hablamos de esas cosas".