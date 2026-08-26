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Adiós a Ruben Rada: el día que fumó marihuana con Bob Marley y el regalo que nunca olvidó

En medio de los mensajes de despedida por el fallecimiento del artista, salió a la luz un insólito recuerdo que compartió con uno de los máximos referentes del movimiento reggae.

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.

Ruben Rada y un recuerdo inolvidable.

La inesperada muerte de Ruben Rada a los 83 años golpeó fuertemente al mundo de la música. El artista había sido internado semanas atrás debido a un complejo cuadro de salud y se agravó en las ultimas horas. A lo largo de su extensa trayectoria brindó numerosas entrevistas y, en una de ellas, recordó el inolvidable encuentro que tuvo con Bob Marley.

Rubén Rada junto a su hija, Julieta Rada.
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Fue su entorno más cercano el que lo comunicó a través de las redes del cantante: “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo”.

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En medio de los mensajes de despedida, también volvió a salir a luz una anécdota que el cantante contó en varias oportunidades entre risas y que llamó la atención por lo insólito del encuentro.

El artista rememoró aquel momento durante su visita a La Noche Perfecta, junto a Sebastián Wainraich. Con humor, Rada recordó el particular “regalo” que le hizo el máximo referente del reggae.

"Me hizo un regalo maravilloso que nunca lo voy a olvidar", reveló.

El encuentro entre ambos tuvo lugar en el camarín del jamaiquino, quien en ese momento había realizado un recital en el teatro Paramount de Estados Unidos.

De acuerdo con sus palabras, fue el mismísimo Bob Marley quien lo vio entre el humo y lo invitó a fumar marihuana. “¿Qué le iba a decir que no?”, expresó entre risas.

"El coso ese, le di una pitadita. No me acuerdo de nada", explicó al recordar ese momento. En ese sentido, confesó que para ese momento no fumaba pero lo hizo igual: “Empecé a pitar por aburrimiento. Esperando una compañía que me iba a grabar un disco".

De qué murió Rubén Rada

El artista estaba internado en un centro de salud en Montevideo, Uruguay, desde hacía aproximadamente un mes por una neumonía bilateral y su salud se complicó en las últimas horas.

De acuerdo con los reportes, principios de agosto Rubén Rada fue ingresado al centro médico de la capital uruguaya para tratar el cuadro respiratorio.

A pesar de haber mostrado leves signos de mejoría semanas atrás, su estado general sufrió un deterioro irreversible en las últimas jornadas. Para octubre tenía previsto dos shows por el reencuentro de la banda Tótem, formación que integró a comienzos de los años 70.

El músico falleció a los 83 años.

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