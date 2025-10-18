Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único Una producción estadounidense que relata en carne propia la hija del propio asesino, ya está disponible en la popular plataforma de streaming.







Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida. Esta cinta dirigida por Skye Borgman está siendo de lo más consumido en el mes de octubre y escaló rápidamente al top ten del ranking.

Sinopsis de Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia en Netflix En 2005, Kerri Rawson descubrió que su padre, Dennis Rader, era el infame BTK Killer, responsable de 10 asesinatos entre 1974 y 1991 en Kansas. Veinte años después, Rawson se enfrenta públicamente en un documental que combina sus testimonios, imágenes de archivo, bocetos policiales e interrogatorios para descubrir la doble vida de Rader: ciudadano ejemplar y líder religioso que ocultaba un lado oscuro.

La producción explora la violencia de sus crímenes, el impacto devastador en su familia y la búsqueda de salvación de Rawson.

mi padre el asesino

