Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

Una producción estadounidense que relata en carne propia la hija del propio asesino, ya está disponible en la popular plataforma de streaming.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.

Sinopsis de Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia en Netflix

En 2005, Kerri Rawson descubrió que su padre, Dennis Rader, era el infame BTK Killer, responsable de 10 asesinatos entre 1974 y 1991 en Kansas. Veinte años después, Rawson se enfrenta públicamente en un documental que combina sus testimonios, imágenes de archivo, bocetos policiales e interrogatorios para descubrir la doble vida de Rader: ciudadano ejemplar y líder religioso que ocultaba un lado oscuro.

La producción explora la violencia de sus crímenes, el impacto devastador en su familia y la búsqueda de salvación de Rawson.

mi padre el asesino

Tráiler de Mi padre, el asesino BTK

Embed - Mi Padre, el asesino BTK (2025) | Trailer doblado en español | Netflix

Reparto de Mi padre, el asesino BTK

  • Nicolas Gob como Patrick
  • Bruno Wolkowitch
  • Samir Boitard
  • Barbara Probst
  • Chloé Chaudoye
  • Ann-Gisel Glass
  • Emmanuel Bordier como Alexandre
  • Nathalie Desrumaux como Rose
el asesinooo
