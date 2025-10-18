18 de octubre de 2025 Inicio
Franco Colapinto largará 17° la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto de Alpine afrontará la carrera reducida desde la parte baja de la grilla. Luego, a partir de las 18, participará en la clasificación del evento central del fin de semana.

Por
Franco Colapinto afrontará la Sprint y la clasificación a la carrera principal.

Franco Colapinto afrontará la Sprint y la clasificación a la carrera principal.

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará la segunda jornada en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos en Austin. Este sábado está previsto que dispute la Sprint y más tarde la clasificación a la carrera principal.

Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.
Te puede interesar:

Franco Colapinto no pasó la Q1 y largará 17º en la carrera sprint del GP de Estados Unidos

En la jornada de viernes, el piloto de Alpine no pudo superar la primera tanda de clasificación y largará en la 17° colocación en la carrera de 19 vueltas de este sábado. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, pasó con lo justo a la SQ2 y estará en la séptima fila de la grilla al finalizar en el 13° lugar.

Colapinto había terminado 16º en la primera práctica libre disputada este viernes, por arriba de Gastly, en el circuito de Texas donde el año pasado, con la escudería Williams, había terminado 10º.

"Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Mañana tendremos que encontrar la solución”, dijo al finalizar la clasificación a la Sprint.

El argentino continúa defendiendo su butaca en la máxima categoría del automovilismo, mientras busca encontrar una regularidad con su A525 y el equipo de mecánicos.

colapinto casco

Horarios y cómo ver la carrera de de Colapinto en el GP de Estados Unidos en F1

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, abandonando Europa y se mudarán a América.

La 19° fecha será el Gran Premio de Estados Unidos (Austin), en el conocido Circuito de las Américas el domingo 19 de octubre y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

  • Sprint: 14.00
  • Clasificación: 18.00

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16.00
