Franco Colapinto largará 17° la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 El piloto de Alpine afrontará la carrera reducida desde la parte baja de la grilla. Luego, a partir de las 18, participará en la clasificación del evento central del fin de semana.







Franco Colapinto afrontará la Sprint y la clasificación a la carrera principal.

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará la segunda jornada en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos en Austin. Este sábado está previsto que dispute la Sprint y más tarde la clasificación a la carrera principal.

En la jornada de viernes, el piloto de Alpine no pudo superar la primera tanda de clasificación y largará en la 17° colocación en la carrera de 19 vueltas de este sábado. Su compañero de escudería, Pierre Gasly, pasó con lo justo a la SQ2 y estará en la séptima fila de la grilla al finalizar en el 13° lugar.

Colapinto había terminado 16º en la primera práctica libre disputada este viernes, por arriba de Gastly, en el circuito de Texas donde el año pasado, con la escudería Williams, había terminado 10º.

"Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Mañana tendremos que encontrar la solución”, dijo al finalizar la clasificación a la Sprint.

El argentino continúa defendiendo su butaca en la máxima categoría del automovilismo, mientras busca encontrar una regularidad con su A525 y el equipo de mecánicos.