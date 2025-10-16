La actriz Griselda Siciliani confirmó cuando se estrena la tercera temporada de la serie Envidiosa, que tuvo un gran éxito en sus primeras temporadas en Netflix y en la que intterpreta a Victoria, una mujer que cumplió 40 años y que atraviesa una crisis existencial donde se cuestiona los mandatos sociales con desorientación y angustia.
Su compañeros de elenco son Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros. Si bien se pensaba que iba a estrenarse en 2026, finalmente será "en noviembre".
Siciliani estuvo como invitada en Otro día perdido, con la conducción de Mario Pergolini, en El Trece, y aseguró: “Creo que es una fórmula medio mágica que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, sobre los libros de la tira creada por Carolina Aguirre.
Además, la pareja del actor Luciano Castro destacó que la grabación le insumió meses, con jornadas larguísimas de trabajo: "
Cuándo se estrena la próxima temporada de Netflix
Envidiosa se estrenó el 18 de septiembre del 2024, y se ubicó en el top 10 durante varias semanas. Después, el 5 de febrero del 2025 salieron los nuevos 11 capítulos de la segunda temporada. Finalmente, la tercera temporada de la serie que dirige Gabriel Medina se podrá ver a partir de noviembre de 2025.