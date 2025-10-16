Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa La actriz reveló la fecha de lanzamiento de los nuevos capítulos de la serie de Netflix que protagoniza junto a Esteban Lamothe y Pilar Gamboa, entre otros.







Envidiosa Temporada 2 se estrenó el 5 de febrero pasado en Netflix. Redes Sociales

La actriz Griselda Siciliani confirmó cuando se estrena la tercera temporada de la serie Envidiosa, que tuvo un gran éxito en sus primeras temporadas en Netflix y en la que intterpreta a Victoria, una mujer que cumplió 40 años y que atraviesa una crisis existencial donde se cuestiona los mandatos sociales con desorientación y angustia.

Su compañeros de elenco son Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros. Si bien se pensaba que iba a estrenarse en 2026, finalmente será "en noviembre".

Siciliani estuvo como invitada en Otro día perdido, con la conducción de Mario Pergolini, en El Trece, y aseguró: “Creo que es una fórmula medio mágica que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, sobre los libros de la tira creada por Carolina Aguirre.

Además, la pareja del actor Luciano Castro destacó que la grabación le insumió meses, con jornadas larguísimas de trabajo: "

Embed