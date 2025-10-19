19 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el majestuoso salto de agua que impacta a todos

Un rincón natural entre paredones de piedra, helechos y agua transparente sorprende a quienes llegan hasta las Sierras Grandes.

Entre cuevas, helechos y saltos de agua, El Santuario del Río Yuspe es uno de esos secretos que Córdoba todavía guarda.

Córdoba siempre tiene algún paisaje nuevo para mostrar. Aunque muchos visitantes ya recorrieron sus clásicos como el Cerro Uritorco o el Camino de las Altas Cumbres, existen rincones menos conocidos que parecen salidos de otro país. Uno de ellos es El Santuario del Río Yuspe, un sitio que combina naturaleza virgen, aventura y un toque místico que atrapa a cada visitante.

Quienes se acercan hasta este rincón del norte de la Pampa de Achala suelen quedar maravillados por la escena: una cascada de agua cristalina cae entre rocas cubiertas de verde, en un entorno tan silencioso que solo se escucha el sonido del agua y los pájaros. Algunos viajeros lo comparan con los cenotes del Caribe, aunque este tesoro está en plena sierra cordobesa.

Llegar hasta allí no es tarea sencilla, pero vale el esfuerzo. El camino invita a conectar con la naturaleza más pura, a dejar atrás el ruido y el reloj. No hay señal, ni paradores, ni estructuras turísticas; solo la fuerza del río Yuspe abriéndose paso entre gigantes de piedra. Es un lugar que se disfruta sin prisa, con respeto y cierta dosis de aventura.

el-santuario-cordoba-turismo-yuspe

Dónde queda El Santuario del Río Yuspe

El Santuario se encuentra al norte de la Pampa de Achala, dentro de las Sierras Grandes de Córdoba. Está escondido en una zona donde el Río Yuspe dibuja pozones, cascadas y pasadizos naturales. Pertenece al cordón montañoso conocido como Los Gigantes, una de las áreas más visitadas por senderistas y amantes del trekking.

La caminata hacia el santuario es de unos 6 a 7 kilómetros, dependiendo del punto de partida. Se recomienda ir con guía, ya que el sendero tiene tramos con desniveles, pasos de agua y zonas donde el camino se pierde entre la vegetación. En el trayecto, aparecen pequeñas cascadas y quebradas que anticipan la belleza del destino final.

Qué puedo hacer en El Santuario del Río Yuspe

El principal atractivo es la cascada que brota desde una cueva natural, rodeada por un paredón tapizado de helechos y musgos. El agua forma un pozo profundo y transparente, ideal para refrescarse después de la caminata, aunque conviene hacerlo con precaución por las rocas resbaladizas.

Muchos visitantes optan por pasar un rato en silencio, disfrutar del sonido del río y contemplar el contraste entre el verde intenso y el gris de las piedras. También se puede seguir explorando los alrededores, donde el río crea pequeñas “piletas naturales”.

El lugar no cuenta con servicios ni señal de celular, por lo que conviene llevar agua, comida, protector solar y calzado adecuado. Es un sitio pensado para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza y del turismo responsable.

santuario-rio-yuspe-cordoba-turismo

Cómo llegar a El Santuario del Río Yuspe

Hay varias rutas posibles, pero la más utilizada es la que une Taninga y Tanti. Desde allí se puede dejar el auto en el Parador del Río Yuspe y seguir caminando río abajo unos cinco kilómetros hasta llegar al santuario. Otra opción es acceder desde la zona de Los Gigantes, contratando excursiones que parten de Tanti o de Villa Carlos Paz.

El sendero atraviesa paisajes únicos como “Las Cuchillas”, una formación de rocas paralelas que parecen cortadas a mano y por donde el agua del Yuspe se desliza formando mini cascadas. En épocas de lluvia, el caudal crece y el entorno cambia por completo, ofreciendo una postal diferente cada vez.

