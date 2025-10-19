Atención: la película protagonizada por John Travolta de hace 25 años que se va de Netflix Fue un éxito en cines y también en la plataforma de streaming, pero le quedan muy pocos días antes de ser eliminada del catálogo. Es un thriller psicológico en el que el protagonista debe resolver un misterioso asesinato.







Esta película es uno de los grandes éxitos de John Travolta. GOOGLE

Netflix renueva su catálogo todos los meses y, así como continuamente ofrece estrenos y nuevas opciones, también hay producciones que abandonan la plataforma. En este caso, le toca a una película de hace 25 años protagonizada por John Travolta que dejará de estar disponible el viernes 24 de octubre.

Se trata de La hija del general, un thriller que se estrenó en 1999 y fue un verdadero éxito en las salas de cine. Está basada en la novela homónima del escritor estadounidense Nelson DeMille, publicada en 1992; la película fue dirigida por Simon West y respeta bastante la historia original.

En La hija del general, John Travolta es el encargado de resolver un asesinato que se cometió dentro de una prestigiosa institución militar y que amenaza con manchar la imagen del Ejército de Estados Unidos. La tensión psicológica aumenta a medida que surgen perturbadoras revelaciones.

La hija del general, película con John Travolta Netflix

Netflix: sinopsis de La hija del general El agente Paul Brenner, miembro del Comando de la División de Investigación Criminal (CID) del Ejército de los Estados Unidos, debe investigar el asesinato de la capitana Elisabeth Campbell, quien apareció en un campo de entrenamiento atada de pies y manos y con signos de haber sido ahorcada.

La víctima no era una militar cualquiera: integraba el Departamento de Guerra Psicológica y su padre es el respetado teniente general Joseph Campbell. Junto a su compañera Sara Sunhill, Brenner tratará de identificar al asesino, que aún permanece dentro del cuartel. Durante la investigación, oscuros secretos saldrán a la luz y la presión por encubrir el escándalo aumentará. A medida que interroguen a los sospechosos, Brenner y Sunhill descubrirán que hay pocas personas interesadas en conocer la verdad y que resolver el caso no será para nada sencillo. Tráiler de La hija del general Embed - LA HIJA DEL GENERAL – Tráiler Español [VHS] (1999) Reparto de La hija del general John Travolta como el agente Paul Brenner.

Madeleine Stowe como la agente Sarah Sunhill.

James Cromwell como el teniente general Joseph Campbell.

Timothy Hutton como el coronel William Kent.

Leslie Stefanson como la capitana Elisabeth Campbell.

Daniel von Bargen como el jefe de Policía Yardley.

Clarence Williams III como el coronel George Fowler.

James Woods como el coronel Dr. Robert Moore

John Beasley como el coronel Dr. Donald Slesinger

Boyd Kestner como el capitán Jake Elby.