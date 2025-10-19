IR A
Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

Un nuevo estreno de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y es furor en esta popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, son millones de suscriptores y usuarios los que se unieron estos últimos meses de 2025.

Fue estrenada en 2018, tiene solo 6 capítulos y ahora la rompe en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Familia Typhoon, el k-drama tendencia de Netflix

Serie de TV (2025). 1 temporada, 16 episodios. En la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa maltrecha de su padre y pasa de bala perdida a jefe novato mientras aprende a ser adulto.

Tráiler de Familia Typhoon

Reparto de Familia Typhoon

  • Lee Jun-ho como Kang Tae-poong
  • Kim Min-ha como Oh Mi-seon
  • Kim Min-seok como Wang Nam-mo
  • Kwon Han-sol como Oh Mi-ho
  • Sung Dong-il como Kang Jin-young
  • Moo Jin-sung como Pyo Hyeon-jun
  • Kim Jae-hwa como Cha Seon-taek
  • Lee Sang-Jin como Bae Song-jung
