Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, son millones de suscriptores y usuarios los que se unieron estos últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.
Sinopsis de Familia Typhoon, el k-drama tendencia de Netflix
Serie de TV (2025). 1 temporada, 16 episodios. En la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa maltrecha de su padre y pasa de bala perdida a jefe novato mientras aprende a ser adulto.
Tráiler de Familia Typhoon
Embed - Familia Typhoon | TRÁILER OFICIAL | Netflix