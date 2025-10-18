18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Con un espectáculo de Messi, Inter Miami goleó 5-2 a Nashville y ya piensa en los playoffs

El astro argentino se despachó con tres tantos y una asistencia para Las Garzas, que cerraron la temporada regular con una goleada de visitante y terminaron terceros en la Conferencia Este. Así, el 10 finalizó como goleador del torneo con 29 conquistas en 28 encuentros.

Por
Lionel Messi se convirtió en el goleador de la MLS con 29 goles en 28 partidos.

Lionel Messi se convirtió en el goleador de la MLS con 29 goles en 28 partidos.

Con un show del argentino Lionel Messi, Inter Miami cerró de la mejor manera la temporada regular de la MLS: goleó por 5-2 a Nashville, en el estadio Geodis Park, en Tennessee, por la última fecha del torneo local. Tres tantos y una asistencia marcó el 10, que fue la figura de un partido que fue cuesta arriba para Las Garzas, donde también convirtieron Telasco Segovia y Baltasar Rodríguez, para la visita; Jacob Shaffelburg y Sam Surridge habían adelantado al local. Así, el equipo rosa terminó tercero en la Conferencia Este y enfrentará al mismo rival en el inicio de los playoffs.

Messi, y un nuevo récord.
Te puede interesar:

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1979704713399701733&partner=&hide_thread=false

Ya no existen palabras para dimensionar la actualidad de Leo en la Major League Soccer a sus 38 años. El crack rosarino se convirtió en el goleador de la temporada regular con 29 conquistas en 28 partidos: un promedio de más de un gol por encuentro. Además, fue el mayor asisitidor del torneo con 16 pases-gol y seguramente se asegure el MVP del campeonato en un hecho histórico: será el primero que lo gane dos veces de manera consecutiva.

A pesar del primer gol de Messi, a los 34' del primer tiempo, Nashville se fue al descanso ganador tras una rápida reacción, con tantos de Jacob Shaffelburg y Sam Surridge. Sin embargo, en el complemento, comenzó el verdadero show del capitán de la Selección argentina. De penal, empató el encuentro enseguida.

Lionel Messi Nashville
Messi enga&ntilde;a al arquero y mete su segundo gol del partido, de penal.

Messi engaña al arquero y mete su segundo gol del partido, de penal.

Allí, la visita se adueñó del partido y borró de la cancha a Nashville que no tuvo respuesta ante el asedio del visitante. El argentino Baltasar Rodríguez adelantó a Inter Miami tras un rebote, mientras que el mejor jugador del mundo volvió a convertir para su hat-trick, tras una pared combinada con Telasco Segovia. La asistencia para el venezolano, en el quinto gol del encuentro, fue para la estadística: Messi ya había firmado una noche brillante en el cierre de la temporada regular.

De esta manera, el equipo de Javier Mascherano, que tuvo en cancha a los compatriotas Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, terminó tercero en la Conferencia Este, a un punto del líder, Philadelphia Union. Así, Las Garzas volverán a enfrentarse a Nashville (6º puesto), en la primera ronda de los playoffs de la MLS, que se juegan al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado.

messi nashville
No quedan dudas que Messi ganar&aacute; el MVP de la Major League Soccer por segunda vez consecutiva.

No quedan dudas que Messi ganará el MVP de la Major League Soccer por segunda vez consecutiva.

Mirá el resumen de la goleada de Inter Miami sobre Nashville

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi hizo su debut con Barcelona con apenas 17 años.

A 21 años del debut de Messi en Barcelona, el día que el fútbol cambió para siempre

El look que eligió De Paul para ver un encuentro de fútbol.

Camisa a rayas, gorra statement y actitud: la fórmula street style de Rodrigo De Paul

Todos festejan el gol de Alexis MacAllister, el primero de la Selección.
play

La Selección no tuvo rival y goleó a Puerto Rico por 6-0 en Florida

Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

Argentina - Puerto Rico, por un amistoso internacional: formaciones, televisión y quiénes podrían debutar

El 10 de la Selección ya se sumó al plantel, para afrontar el amistoso contra Puerto Rico y acaparó las miradas con su look relajado:

El look clásico y urbano de Messi con el que se robó todas las miradas: short gris, remera clara y sobrecamisa negra

Rating Cero

Los EPs con esos temas reinterpretados se pueden escuchar en Spotify.
play

Shakira celebra 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation con especial de Spotify: cuándo será

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.

Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

El hermano de Mariano y Juan llevó el féretro en el cementerio de Chacarita.

El doloroso adiós a Mariano Castro: familiares y amigos despidieron al hermano gemelo de Juan Castro

La panelista opinó sobre la pelea entre la modelo y su exmarido.

"No me quedó otra": Mica Viciconte se hartó de Nicole Neumann y le puso los puntos de la peor manera

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
play

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Milei, junto a Trump, durante su reciente runión en la Casa Blanca.

Milei pone a prueba el apoyo de Trump en la última parte de la campaña

Hace 1 hora
play

Indomables debatió el salvataje de Tesoro de Estados Unidos: "Es evidente que el plan económico fracasó"

Hace 1 hora
play
Lionel Messi se convirtió en el goleador de la MLS con 29 goles en 28 partidos.

Con un espectáculo de Messi, Inter Miami goleó 5-2 a Nashville y ya piensa en los playoffs

Hace 1 hora
Hubo movilizaciones en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos.

Masivas protestas en Estados Unidos: hubo manifestaciones contra Donald Trump bajo el lema "No queremos reyes"

Hace 2 horas
El trágico accidente ocurrió este jueves en la zona norte del glaciar.

Tragedia en Santa Cruz: un médico murió tras caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares

Hace 2 horas