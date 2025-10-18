Con un espectáculo de Messi, Inter Miami goleó 5-2 a Nashville y ya piensa en los playoffs El astro argentino se despachó con tres tantos y una asistencia para Las Garzas, que cerraron la temporada regular con una goleada de visitante y terminaron terceros en la Conferencia Este. Así, el 10 finalizó como goleador del torneo con 29 conquistas en 28 encuentros. Por







Lionel Messi se convirtió en el goleador de la MLS con 29 goles en 28 partidos.

Con un show del argentino Lionel Messi, Inter Miami cerró de la mejor manera la temporada regular de la MLS: goleó por 5-2 a Nashville, en el estadio Geodis Park, en Tennessee, por la última fecha del torneo local. Tres tantos y una asistencia marcó el 10, que fue la figura de un partido que fue cuesta arriba para Las Garzas, donde también convirtieron Telasco Segovia y Baltasar Rodríguez, para la visita; Jacob Shaffelburg y Sam Surridge habían adelantado al local. Así, el equipo rosa terminó tercero en la Conferencia Este y enfrentará al mismo rival en el inicio de los playoffs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1979704713399701733&partner=&hide_thread=false Objetivo cumplido pic.twitter.com/H3twicLfZq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

Ya no existen palabras para dimensionar la actualidad de Leo en la Major League Soccer a sus 38 años. El crack rosarino se convirtió en el goleador de la temporada regular con 29 conquistas en 28 partidos: un promedio de más de un gol por encuentro. Además, fue el mayor asisitidor del torneo con 16 pases-gol y seguramente se asegure el MVP del campeonato en un hecho histórico: será el primero que lo gane dos veces de manera consecutiva.

A pesar del primer gol de Messi, a los 34' del primer tiempo, Nashville se fue al descanso ganador tras una rápida reacción, con tantos de Jacob Shaffelburg y Sam Surridge. Sin embargo, en el complemento, comenzó el verdadero show del capitán de la Selección argentina. De penal, empató el encuentro enseguida.

Lionel Messi Nashville Messi engaña al arquero y mete su segundo gol del partido, de penal.