Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

Dos historias de la plataforma de streaming con protagonistas femeninas que abordan los desafíos, emociones y contradicciones de los lazos familiares desde miradas opuestas.

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.

Con el Día de la Madre, el cine se convierte en un espacio para celebrar y reflexionar sobre la maternidad . Entre las múltiples opciones disponibles, Netflix ofrece dos películas que, desde miradas opuestas, invitan a pensar los vínculos familiares con profundidad y sensibilidad. Ambas logran representar emociones universales: el amor, la culpa, la entrega y la independencia.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Por un lado, una historia se sumerge en los rincones más oscuros de la mente de una mujer que enfrenta los fantasmas de su pasado. Por el otro, una comedia cargada de ironía y ternura propone un recorrido más liviano, pero igualmente revelador, sobre las diferencias entre generaciones. Dos relatos que, con lenguajes y tonos distintos, retratan la complejidad de ser madre y de ser hija .

Estas producciones, La hija oscura y Mi abuela , son ideales para acompañar el Día de la Madre desde la emoción, el humor o la reflexión. Ambas se destacan no solo por sus actuaciones, sino también por la forma en que abordan la maternidad sin idealizarla , mostrando sus contradicciones y matices con una honestidad poco habitual en el cine comercial.

Olivia Colman protagoniza La hija oscura, un retrato íntimo sobre las contradicciones de la maternidad.

Dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por la talentosa Olivia Colman , La hija oscura es un drama psicológico intenso y profundamente humano . La historia sigue a una mujer que, durante unas vacaciones en la playa, se ve perturbada al observar a otra madre y su hija, lo que despierta recuerdos que creía enterrados.

La película se adentra en las emociones contradictorias que acompañan la maternidad: amor, cansancio, deseo de libertad y arrepentimiento. Con un estilo sobrio y contemplativo, Gyllenhaal logra un retrato honesto y crudo de una mujer que se enfrenta a su propia historia y a las decisiones que marcaron su vida.

A través de una puesta en escena cuidada y actuaciones precisas, la película invita a cuestionar la idealización del rol materno, mostrando que detrás del amor también habita la frustración y el anhelo de autonomía.

Embed - La Hija Oscura | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Mi abuela

En un tono completamente distinto, Mi abuela ofrece una comedia dramática llena de ternura y rebeldía. La inconfundible Lily Tomlin interpreta a una abuela irreverente que decide ayudar a su nieta embarazada, embarcándose junto a ella en una serie de situaciones tan caóticas como reveladoras.

Lejos del sentimentalismo, la película combina humor y emoción para mostrar cómo las tensiones generacionales pueden transformarse en puentes de comprensión. Cada escena revela algo sobre el pasado, el perdón y la posibilidad de reconstruir los vínculos familiares a partir del amor y la empatía.

Con un guion ágil y actuaciones conmovedoras, Mi abuela se convierte en una celebración de la fuerza femenina y de la conexión entre mujeres de distintas edades que, pese a sus diferencias, encuentran una manera de acompañarse.