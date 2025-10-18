18 de octubre de 2025 Inicio
Masivas protestas en Estados Unidos: hubo manifestaciones contra Donald Trump bajo el lema "No queremos reyes"

Las protestas más importantes se produjeron en los grandes puntos del país, como Nueva York, Chicago, Houston, Seattle, Los Ángeles, Filadelfia y Washington DC.

Por
Hubo movilizaciones en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos.

Cientos de miles de personas se manifestaron este sábado en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra la deriva autoritaria del gobierno de Donald Trump. Las multitudinarias concentraciones sucedieron bajo la consigna de No Kings para hacer referencia al principio de que la nación norteamericana no tiene reyes que la sometan.

Imágenes de los destrozos e incendios producidos por el ataque ruso. 
Tras la reunión entre Zelenski y Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con 600 drones a Ucrania

Las protestas más importantes se produjeron en las grandes ciudades del país, como Nueva York, Chicago, Houston, Seattle, Los Ángeles y Filadelfia. En Washington DC se han concentrado decenas de miles de personas frente al Capitolio de los Estados Unidos y representó una de las concentraciones más masivas del último tiempo.

Estas diferentes manifestaciones se caracterizaron también por la presencia de varias personas mayores a los 70 años, quienes también fueron parte de las movilizaciones en los años '60, cuando protestaron contra la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

“Las protestas funcionan. Les digo que, por mi experiencia en la década de 1960, sé que las protestas funcionan”, dijo Rachel Barron, una mujer de 73 años de Lakewood, Colorado, que protestaba en Denver con una bandera estadounidense sobre los hombros. "Cuando tanta gente sale a la calle, los que no están aquí se darán cuenta y pensarán: 'Vaya, quizá algo anda mal', agregó.

Este masivo repudio a la gestión de Trump sucedió en el contexto de una escalada de crisis para la Casa Blanca. En primer lugar, aún se mantiene un cierre parcial del Gobierno porque no se logró un acuerdo sobre el presupuesto y han sido despedidos miles de trabajadores federales.

Además, el Presidente desplegó tropas de la Guardia Nacional por varias ciudades demócratas en las que se ordenó una verdadera cacería de inmigrantes y que ocasionó varias protestas que terminaron con violentas represiones policiales.

La gestión republicana también arremetió contra periodistas, presentadores de televisión y demandó medios de comunicación que tuvieron una posición crítica a Trump.

“Nos unimos para exigir que nuestros representantes se posicionen contra los excesos ejecutivos de Trump para limitar su poder y para ayudarnos a restaurar la democracia antes de que sea demasiado tarde”, aseguró Hunter Dunn, portavoz de la coalición de No Kings.

Las protestas se extendieron a más de 2.700 ciudades, a lo largo y ancho del país. Los organizadores también han celebrado concentraciones en numerosas ciudades pequeñas de cada uno de los 50 Estados, en las que participaron varias figuras del Partido Demócrata.

