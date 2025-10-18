De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix Una producción tailandesa llegó a la gran N roja y es tendencia rápidamente.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de octubre 2025.

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen que te mantendrá atrapado de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Todos te quieren cuando has muerto, la película tailandesa sorpresa de Netflix Dos empleados de banco desvían fondos de la cuenta de una clienta fallecida y, sin buscarlo, quedan enredados en el submundo criminal de Pattaya.

Tráiler de Todos te quieren cuando has muerto Embed - TODOS TE QUIEREN CUANDO HAS MUERTO | TRAILER ESPAÑOL | 14 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de Todos te quieren cuando has muerto El reparto principal de la película tailandesa de 2025, Todos te quieren cuando has muerto, está encabezado por Theeradej Wongpuapan y Vachirawich Aranthanawong. Reparto principal: Theeradej Wongpuapan : Actor protagonista.

: Actor protagonista. Vachirawich Aranthanawong : Actor protagonista.

: Actor protagonista. Chulachak Chakrabongse: Parte del elenco de apoyo. todos te quieren