La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos títulos, una producción que se estrenó este 2019 es una de las más interesantes de la N roja.

Se trata de Criminal: Francia, una de las entregas de la famosa saga internacional que tiene otros capítulos en España, Reino Unido y Alemania. Cada versión mantiene el mismo concepto: una única habitación, un grupo de detectives y un sospechoso que puede o no estar diciendo la verdad.

La atmósfera parisina añade un toque sofisticado y sombrío a la historia, lo que la distingue del resto. El juego psicológico se ve intensificado por los silencios, el ritmo pausado y la increíble fotografía. Tampoco necesita de giros argumentales ni escenas de acción, ya que su magia radica en su interpretación. Con tres capítulos, esta serie desarrolla una historia cerrada, intensa y con ritmo, una alternativa irresistible para los tiempos de hoy.

Netflix: sinopsis de Criminal: Francia Criminal es un drama policial ambientado en cuatro países -España, Francia, Reino Unido y Alemania- y con varias tramas diferentes. Cada historia tiene lugar exclusivamente dentro de una sala de interrogatorios de la policía, siguiendo el conflicto mental entre un policía y el principal sospechoso de un asesinato. Estos relatos criminales son únicos y muestran las caras más oscuras del ser humano.

Tráiler de Criminal: Francia

