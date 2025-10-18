IR A
IR A

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

De qué se trata esta original producción que tan solo cuenta con tres capítulos y es furor dentro de la plataforma de streaming.

De qué se trata esta original entrega de Netflix.

De qué se trata esta original entrega de Netflix.

Freepik

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos títulos, una producción que se estrenó este 2019 es una de las más interesantes de la N roja.

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
Te puede interesar:

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Se trata de Criminal: Francia, una de las entregas de la famosa saga internacional que tiene otros capítulos en España, Reino Unido y Alemania. Cada versión mantiene el mismo concepto: una única habitación, un grupo de detectives y un sospechoso que puede o no estar diciendo la verdad.

La atmósfera parisina añade un toque sofisticado y sombrío a la historia, lo que la distingue del resto. El juego psicológico se ve intensificado por los silencios, el ritmo pausado y la increíble fotografía. Tampoco necesita de giros argumentales ni escenas de acción, ya que su magia radica en su interpretación. Con tres capítulos, esta serie desarrolla una historia cerrada, intensa y con ritmo, una alternativa irresistible para los tiempos de hoy.

criminal francia

Netflix: sinopsis de Criminal: Francia

Criminal es un drama policial ambientado en cuatro países -España, Francia, Reino Unido y Alemania- y con varias tramas diferentes. Cada historia tiene lugar exclusivamente dentro de una sala de interrogatorios de la policía, siguiendo el conflicto mental entre un policía y el principal sospechoso de un asesinato. Estos relatos criminales son únicos y muestran las caras más oscuras del ser humano.

Tráiler de Criminal: Francia

Embed - Criminal | Franchise Trailer | Netflix

Reparto de Criminal: Francia

  • Margot Bancilhon
  • Laurent Lucas
  • Stéphane Jobert
  • Anne Azoulay
  • Mahmed Arezki
  • Sara Giraudeau
  • Nathalie Baye
  • Jérémie Renier
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos
play

Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.
play

Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

últimas noticias

play
De qué se trata esta original entrega de Netflix.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Hace 33 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Hace 34 minutos
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hace 35 minutos
Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Hace 36 minutos
Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Hace 36 minutos