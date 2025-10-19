Turismo en Argentina: está en el sur y es ideal para los amantes del mar y la naturaleza Ubicado en la provincia de Chubut, este sitio combina paisajes naturales con atractivos culturales. Por







A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Camarones, en la costa de Chubut, es un destino ideal para quienes aman el mar y la naturaleza. Con acantilados, caletas vírgenes y playas dispersas, el pueblo ofrece un paisaje auténtico donde el azul del Atlántico se mezcla con la estepa patagónica.

Asimismo, este sitio es la puerta de ingreso a la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, donde es posible avistar colonias de pingüinos de Magallanes, lobos marinos y gran diversidad de aves. Por otra parte, su casco urbano cuenta con atractivos culturales e históricos: el Museo de la Familia Perón rememora los años de infancia del expresidente, las calles muestran casonas costeras y el Faro de Isla Leones, accesible por navegación, es un símbolo de la zona.

Dónde queda Camarones Camarones se encuentra estratégicamente ubicado sobre la costa de la provincia del Chubut, a 1680 kilómetros de Buenos Aires. Esta localidad patagónica también tiene a 252 kilómetros a Trelew y a 262 a Comodoro Rivadavia, dos de los centros urbanos más importantes de la región.