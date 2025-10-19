19 de octubre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: está en el sur y es ideal para los amantes del mar y la naturaleza

Ubicado en la provincia de Chubut, este sitio combina paisajes naturales con atractivos culturales.

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Te puede interesar:

No llega a los 1.000 habitantes: la escapada perfecta de Buenos Aires para disfrutar platos criollos

Camarones, en la costa de Chubut, es un destino ideal para quienes aman el mar y la naturaleza. Con acantilados, caletas vírgenes y playas dispersas, el pueblo ofrece un paisaje auténtico donde el azul del Atlántico se mezcla con la estepa patagónica.

Asimismo, este sitio es la puerta de ingreso a la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, donde es posible avistar colonias de pingüinos de Magallanes, lobos marinos y gran diversidad de aves. Por otra parte, su casco urbano cuenta con atractivos culturales e históricos: el Museo de la Familia Perón rememora los años de infancia del expresidente, las calles muestran casonas costeras y el Faro de Isla Leones, accesible por navegación, es un símbolo de la zona.

Camarones, Chubut

Dónde queda Camarones

Camarones se encuentra estratégicamente ubicado sobre la costa de la provincia del Chubut, a 1680 kilómetros de Buenos Aires. Esta localidad patagónica también tiene a 252 kilómetros a Trelew y a 262 a Comodoro Rivadavia, dos de los centros urbanos más importantes de la región.

Qué puedo hacer en Camarones

Camarones ofrece diversas actividades durante su estadía:

  • Visitar la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, ubicada a unos 28 km, para caminar por su sendero de observación de pingüinos, lobos marinos, guanacos y aves marinas.
  • Recorrer playas y caletas como Playa Elola, Playa Honda, El Pescadero, Caleta Sara, Caleta Carolina, Playa Thompson y El Chuequito Grande, todas con carácter virgen y naturaleza costeña.
  • Realizar excursiones náuticas hacia Islas Blancas e Isla Leones para avistar lobos marinos, aves como cormoranes y pingüinos, y disfrutar de la navegación por costas salvajes.
  • Conocer el Museo de la Familia Perón y recorrer el casco urbano, apreciando edificaciones históricas, casonas costeras y el patrimonio arquitectónico local.
Camarones, Chubut
  • Participar de la Fiesta Nacional del Salmón (febrero), con concursos de pesca, shows artísticos y el clásico “Chupín del Pescador” junto al mar.
  • Prácticas como pesca deportiva, buceo o inmersiones cercanas a la costa, aprovechando la claridad del mar y la riqueza marina local.

Cómo llegar a Camarones

Para llegar a Camarones, los viajeros deben tomar la Ruta Nacional 3, principal vía que conecta la Patagonia, y luego desviarse para recorrer 72 kilómetros por la Ruta Provincial 30. La localidad se encuentra a unos 250 kilómetros al sur de Trelew y a 240 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia.

También se puede acceder a través de la Ruta Provincial 1, que bordea la costa patagónica, ofreciendo vistas espectaculares durante el trayecto.

