Turismo en Argentina: está en el sur y es ideal para los amantes del mar y la naturaleza

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.
Camarones, en la costa de Chubut, es un destino ideal para quienes aman el mar y la naturaleza. Con acantilados, caletas vírgenes y playas dispersas, el pueblo ofrece un paisaje auténtico donde el azul del Atlántico se mezcla con la estepa patagónica.
Asimismo, este sitio es la puerta de ingreso a la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, donde es posible avistar colonias de pingüinos de Magallanes, lobos marinos y gran diversidad de aves. Por otra parte, su casco urbano cuenta con atractivos culturales e históricos: el Museo de la Familia Perón rememora los años de infancia del expresidente, las calles muestran casonas costeras y el Faro de Isla Leones, accesible por navegación, es un símbolo de la zona.
Dónde queda Camarones
Camarones se encuentra estratégicamente ubicado sobre la costa de la provincia del Chubut, a 1680 kilómetros de Buenos Aires. Esta localidad patagónica también tiene a 252 kilómetros a Trelew y a 262 a Comodoro Rivadavia, dos de los centros urbanos más importantes de la región.
Qué puedo hacer en Camarones
Camarones ofrece diversas actividades durante su estadía:
- Visitar la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, ubicada a unos 28 km, para caminar por su sendero de observación de pingüinos, lobos marinos, guanacos y aves marinas.
- Recorrer playas y caletas como Playa Elola, Playa Honda, El Pescadero, Caleta Sara, Caleta Carolina, Playa Thompson y El Chuequito Grande, todas con carácter virgen y naturaleza costeña.
- Realizar excursiones náuticas hacia Islas Blancas e Isla Leones para avistar lobos marinos, aves como cormoranes y pingüinos, y disfrutar de la navegación por costas salvajes.
- Conocer el Museo de la Familia Perón y recorrer el casco urbano, apreciando edificaciones históricas, casonas costeras y el patrimonio arquitectónico local.
Camarones, Chubut
vivocomodoro
- Participar de la Fiesta Nacional del Salmón (febrero), con concursos de pesca, shows artísticos y el clásico “Chupín del Pescador” junto al mar.
- Prácticas como pesca deportiva, buceo o inmersiones cercanas a la costa, aprovechando la claridad del mar y la riqueza marina local.
Cómo llegar a Camarones
Para llegar a Camarones, los viajeros deben tomar la Ruta Nacional 3, principal vía que conecta la Patagonia, y luego desviarse para recorrer 72 kilómetros por la Ruta Provincial 30. La localidad se encuentra a unos 250 kilómetros al sur de Trelew y a 240 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia.
También se puede acceder a través de la Ruta Provincial 1, que bordea la costa patagónica, ofreciendo vistas espectaculares durante el trayecto.