Ángel De Brito reveló quién es la conductora que se sumará como panelista en LAM

El conductor explicó que la eligió porque cuando estuvo en el programa quedó conformé y logró convencerla para sumarla al staff. De igual modo, se aparecerá recién a fin de mes.

Ángel De Brito confirmó que Denis Dumas se sumará como angelita en LAM

Ángel De Brito confirmó que Denis Dumas se sumará como angelita en LAM

En medio de especulaciones, Ángel De Brito dio por finalizado el misterio y confirmó quién se sumará en las próximas semanas como nueva angelita y se sentará en los sillones de LAM.

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.
Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

En los últimos minutos de la última edición del programa emitido por América, el conductor reveló que finalmente logró convencer a la conductora, Denis Dumas para sumarse al resto del panel.

“Estuvo muy bien cuando vino, y la convencí”, explicó el comunicador, revelando la noticia entre aplausos y gestos de entusiasmo por parte del resto del panel. Al mismo tiempo indicó que su presentación no será de inmediato, sino que se deberá esperar unos días ya que la modelo tiene vacaciones previstas junto a su pareja, el humorista Campi, y se sumará al ciclo recién a fin de mes.

“Bienvenida a LAM, Denis”, escribió De Brito en sus redes sociales para darle la bienvenida al programa a Denis junto a una foto de ambos juntos. Su incorporación llega para ocupar el lugar que dejó vacante Marcela Feudale, quien se despidió en una emotiva emisión tras anunciar su salida para comenzar un ciclo propio en radio.

Aunque es su primera vez como panelista, Dumas tiene una larga trayectoria en televisión, sobre todo en el rubro del espectáculo. Fue conductora durante varias temporadas de Este es el show, y actualmente forma parte del equipo de Bondi Live, la señal de streaming que dirige de Brito, donde comparte el ciclo BackStage junto a Martín Salwe y Candela Mazzone.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito

La mediática Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito luego de muchos años juntos ya que ella fue la panelista estrella del canal y consiguió varias primicias.

Durante una nueva edición del programa radial Yanina 107.9, la mediática fue consultada por el rumor vinculado a su salida de LAM y confesó: "Y sí chicos, si lo dije todo el año. Pero si lo dijimos con Ángel mil veces. Pero es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa llegando 20 minutos tarde". Con estas palabras, dejó en claro que se trata de una cuestión de horarios y respeto a sus compañeros.

Para finalizar, Latorre remarcó: "Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto que antes no faltaba... Lo dijimos desde principio de año con Ángel". Así, buscó enfatizar en que no es una sorpresa que no siga en el programa de chimentos, aunque adelantó que en diciembre podría cambiar su decisión si soluciona algunas cosas.

