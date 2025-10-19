No llega a los 1.000 habitantes: la escapada perfecta de Buenos Aires para disfrutar platos criollos

Ubicado en medio del campo y perfumado por las plantas de manzanilla, este pueblo esconde tesoros como calles en diagonal, un hotel en una abadía y una colección de vitrales importados de Francia.

Este pueblo tiene un hospedaje que funciona en una antigua abadía.

La Provincia es el destino ideal para las personas que aman el campo, las costumbres gauchas y la gastronomía. Entre las decenas de rincones esperando por ser descubiertos, se destaca un pueblo de menos de 1.000 habitantes que se presenta como un punto perfecto para una escapada de la Ciudad de Buenos Aires y espera a los visitantes con unos riquísimos platos criollos.

Viajar a Córdoba: el majestuoso salto de agua que impacta a todos

Se trata de Bellocq, en el partido de Carlos Casares, una localidad fundada el 8 de diciembre de 1912 y que, gracias al turismo rural, resiste frente al despoblamiento que afectó a varios pueblos de la zona. De hecho, cuenta con una radio y hasta su propio canal de televisión.

Bellocq es uno de los principales productores de manzanilla de la provincia de Buenos Aires. Durante la primavera y comienzos del verano, las calles del pueblo se inundan con el perfume de esta flor medicinal, muy parecida a una margarita en miniatura, y se convierten en un lugar mágico.

Bellocq queda en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Carlos Casares, unos 45 kilómetros al sur de la localidad cabecera. Se ubica unos 400 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de Pehuajó y Bolívar.

Qué puedo hacer en Bellocq

La mejor manera de recorrer Bellocq es pasear a pie, sin apuro, y disfrutar de sus amplias avenidas arboladas, construcciones históricas, plazas y calles en diagonal que lo diferencian de otros pueblos rurales. Para hacer una pausa, restaurantes, panaderías y cantinas ofrecen los mejores platos criollos.

La joya del pueblo es la capilla Inmaculada Concepción, construida en 1914 por monjes benedictinos. Incluye una residencia monacal, un colegio y una colección de 16 vitraux del artista francés Henri Gesta, que fueron importados desde Toulouse junto al mobiliario y las imágenes que aún se conservan.

BELLOCQ 2 Turismo PBA

En la residencia monacal funciona el Hospedaje San Benito, una gran opción para los turistas que buscan un alojamiento diferente que les permita disfrutar del silencio y el entorno rural. También se puede visitar el establecimiento Santo Domingo, una empresa local dedicada a la elaboración de manzanilla.

Cómo llegar a Bellocq

Para llegar a Bellocq en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján y, desde allí, continuar por la Ruta Nacional 5 hasta Carlos Casares. El último tramo se hace por la Ruta Provincial 50. Son casi cinco horas de viaje.