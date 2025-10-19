Las semifinales de la URBA y las emociones que no faltarán en San Isidro

Belgrano chocará con Newman, mientras que el plato fuerte estará en la zona norte del conurbano con el clásico entre el SIC y el CASI. Dónde estarán las claves de los partidos.

A menos de una semana de conocer a los finalistas del torneo de rugby de Buenos Aires sobresalen una vez más la incertidumbre y el misterio respecto de qué clubes emergerán triunfadores.

Repasemos… El viernes, por la noche, otra vez frente a frente Belgrano (2do en la etapa regular) y Newman (3ro), mientras que para el sábado quedó el superclásico sanisidrense entre el CASI (1ro) y el SIC (4to). Todo el alto voltaje en el CASI y sin cruces el domingo -vale aclararlo- por cuestiones electorales.

Más allá de rivalidades, de niveles parejos o de historias añejas y recientes, las finales del torneo tienen un denominador común últimamente: rara vez gana el más favorito o el que termina primero en la fase clasificatoria. Y, para colmo, este torneo fue realmente muy equilibrado, con los cuatro involucrados atravesando por distintos vaivenes.

Dentro de ese panorama de paridad, quizás Belgrano en el primer tramo mostró el rugby más completito, con forwards dominantes, un medio scrum chispeante y atrevido (Blacksley), una línea de backs muy afilada y con un definidor implacable en Nacho Díaz.

Pero Belgrano no pudo mantener ese nivel de excelencia. Los rivales le fueron tomando la mano y aparecieron algunas dudas que se mantienen hasta hoy con relación a la eficacia de line.

Newman, todo lo contrario, arrancó a pura derrota el torneo, pero después fue encadenando sucesos: recuperó jugadores importantes y también confianza y hoy está en condiciones de dejar atrás estas frustraciones en las definiciones, incluida la semi del 2024 ante el mismo Belgrano, que ganó un partidazo increíble aprovechando los errores de un Newman, que, incluso, lo pudo ganar en el cierre, pero en el que a Gutiérrez Taboada no le salió el tiro del final y desvió un penal frente a los palos.

De pronóstico tan incierto como en la primera semifinal, se viene el tercer derby del 2025 entre los eternos rivales de San Isidro. El CASI hizo unas de sus mejores campañas en los últimos tiempos, se volvió a meter entre los cuatro mejores y quiere recuperar la gloria que supo convertirlo en el más campeón de la historia con 32 títulos. Pero, claro, su última consagración se dio en el 2005, justamente ante el SIC y cuando había entrado a ese cuadrangular final con muy poco favoritismo y se cargó a Hindú (en una semi increíble) y al propio SIC en el encuentro cumbre (penal de Thoman para ganar en el final).

En la actualidad, y sin sobrarle mucho, armó un equipo sólido, agresivo en defensa, con forwards rendidores (y eso que perdieron por lesión a su líder, Briatore) y backs que cumplen y resuelven. La gran duda es si podrán contar con el apertura, Hileman, de buenas prestaciones.

Enfrente estará el SIC, el que más sabe de disputar esta clase de partidos mano a mano y definitorios. Junto con Hindú son los más ganadores del milenio y se llevó el título por última vez en el 2023.

Hizo una campaña con altibajos, pero le alcanzó para llegar hasta sin titubeos. Y realmente tiene poder de fuego, con muy buenos delanteros y buen banco de relevos en ese aspecto y mucha juventud con grandes condiciones entre los backs, con muchos chicos que pasaron por los Pumitas, liderados por Mateo Albanese, quien por carácter y presencia es algo más que el nexo entre forwards y backs.

En fin, difícil aventurar favoritos cuando el nivel fue hasta aquí tan parejito. Pero se sabe que en estos partidos la templanza, la autoestima y el no error por encima de la audacia suelen ser determinantes.

Emociones, seguro, no van a faltar. Y la fiesta cuasi familiar y habitual de estos choques decisivos también le dará marco a duelos apasionantes. Realmente los de afuera, los hinchas, los que empujan desde la tribuna, le supieron poner un sello virtuoso y distintivo de sana convivencia a un lindo acontecimiento deportivo. Ojalá se repita para el disfrute general, independientemente de los tries y los tackles.