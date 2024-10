Cris Morena reveló que está en contacto con Romina Yan: cómo lo hace

La productora contó el ritual para comunicarse con su hija fallecida y aseguró que la ayudó a "seguir adelante". "En mi casa me crecen flores por todos lados y las orquídeas me duran años", contó.

En diálogo con la revista Pronto, el entrevistador recordó las palabras de Gustavo Yankelevich, quien habló sobre las señales y las mariposas en referencia a una posible presencia de Romina Yan. Sobre esto, le preguntó a Cris Morena si le pasa lo mismo y ella confesó: "Sí, todo el tiempo. Me pasa mucho con la naturaleza. En mi casa me crecen flores por todos lados y las orquídeas me duran años".