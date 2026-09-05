"Justicia por Fede": Los Pumas se sumaron al reclamo a cuatro años del asesinato de Federico Aramburú En la previa del test match frente a Australia en Mendoza, la Selección de rugby salió con una remera emotiva y visibilizaron el pedido de condena por el asesinato del exrugbier, a horas de que comience el debate oral en Francia. Por Agregar C5N en









El apertura Santiago Carreras con la remera en homenaje a Federico Aramburú y el pedido de justicia. @lospumas

En la antesala del test match de Los Pumas contra Australia en Mendoza, los jugadores del seleccionado nacional se sumaron al reclamo para exigir que el crimen del exrugbier Federico Martín Aramburú no quede impune a más de cuatro años de su trágica muerte y a días del comienzo del juicio oral: realizaron la entrada en calor luciendo una remera negra con la inscripción "Justicia por Fede".

De manera simultánea, la iniciativa se replicó en las canchas de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), donde los catorce planteles del Top 14 salieron al campo con carteles alusivos. El Club Atlético de San Isidro (CASI), cuna deportiva del exrugbier, profundizó la acción al ingresar a disputar su partido contra CUBA vistiendo camisetas negras estampadas con el número 13, el dorsal característico que utilizaba Federico.

Los Pumas se unen al pedido de justicia por Federico Martín Aramburu (PUMA N° 623). Junto a su familia, manteniendo viva su memoria y su legado.

Hoy y siempre, todo el rugby argentino está unido por Fede.#JusticiaPorFede pic.twitter.com/0W7t0urlJ6 — Los Pumas (@lospumas) September 5, 2026 Esta demostración masiva de apoyo ocurre en vísperas del inicio del juicio en París, programado para desarrollarse entre el 7 y el 25 de septiembre ante la Cour d'assises de la capital francesa. Transcurrieron más de cuatro años desde aquel fatídico marzo de 2022 en el que le arrebataron la vida de forma violenta al exdeportista de 42 años.

Federico Martín Aramburú estaba radicado en Biarritz junto a su esposa Mary y sus tres hijos: Faustino, Justo y Santiago. Formado en el CASI, tuvo una destacada carrera internacional que incluyó pasos exitosos por los clubes franceses Biarritz Olympique (donde fue bicampeón en 2005 y 2006), Perpignan y Dax, además de desempeñarse en los Glasgow Warriors de Escocia. Con la camiseta celeste y blanca, Federico fue el Puma número 623, disputó 22 partidos internacionales e integró el histórico plantel que consiguió el tercer puesto en la Copa del Mundo de Francia 2007.

"JUSTICIA POR FEDE"



En la previa del partido ante Australia, Los Pumas salieron con una remera especial dedicada a Federico Martín Aramburú, el Puma #623



A más de cuatro años de su asesinato en París, comienza el juicio en Francia...



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kRoHf1LIZL — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026 Desde el entorno íntimo de la víctima enfatizaron el verdadero espíritu de las movilizaciones llevadas a cabo el fin de semana. "No se trató de un homenaje a Fede. Se trató de un pedido de justicia", aclaró su amigo cercano y entrenador del CASI, Oscar "Junior" Murgier. En sintonía, la comisión directiva del CASI emitió un comunicado advirtiendo sobre cualquier intento de atenuar la gravedad de lo ocurrido y reclamando que la Justicia francesa actúe con una respuesta contundente ante un asesinato brutal e irreversible.

A cuatro años del crimen: así fue la madrugada en la que asesinaron a Federico Aramburú en París El trágico episodio ocurrió en marzo de 2022 en París, donde Federico Martín Aramburú se encontraba junto a su socio Shaun Hegarty celebrando que su agencia de turismo, Esprit Basque, vendería entradas para el Mundial de Francia 2023, además de planear asistir a un partido del Seis Naciones. Durante la madrugada, mientras compartían un momento en un bar, los exrugbiers protagonizaron una fuerte discusión con dos hombres de una mesa contigua. La disputa escaló y se invitaron a pelear afuera de las instalaciones; tras intercambiar algunos golpes y amenazas, el altercado pareció finalizar y cada cual siguió su camino por separado. Sin embargo, la violencia se reanudó minutos después con consecuencias fatales en plena vía pública. Mientras los exdeportistas caminaban por el boulevard Saint-Germain, un automóvil se les arrimó rápidamente. Desde el interior del vehículo surgió una seguidilla de disparos que impactó directamente contra el argentino de 42 años, acabando con su vida. El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.