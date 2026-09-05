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Horóscopo de hoy, domingo 6 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conocé qué depara el horóscopo para este domingo 6 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
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Horóscopo de hoy, sábado 5 de septiembre

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

A medida que pasan los años, es cada vez más importante que cuides tu recuperación después de los excesos, porque a tu cuerpo le cuesta más recuperarse. El consejo para hoy es claro: moderación.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Dedicá tiempo a realizar un chequeo completo de tu salud. Puede que algunos resultados te preocupen, pero es mejor afrontar cualquier problema cuanto antes. Después podría ser más complicado encontrar una solución.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Lo mejor del día será volver a casa, reunirte con los tuyos y dejar afuera todas las preocupaciones. Compartir una buena cena y disfrutar de un momento tranquilo con las personas que querés será muy satisfactorio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El trabajo que empezaste te trae varios problemas y te exige esfuerzos a los que no estás acostumbrado, pero en el fondo también representa una fuente constante de satisfacciones. No pierdas de vista todo lo que ya lograste.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Una buena racha atraviesa tu vida y parece que todo empieza a salir como siempre quisiste. Aprovechá este momento para tomar iniciativas que puedan ayudarte a consolidar tus proyectos y construir una situación más estable para el futuro.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Preparáte para afrontar un día complicado. Todo puede molestarte y reaccionarás ante la primera provocación, incluso aunque te propongas controlar tus impulsos. Intentá mantener la calma porque podrías terminar alejando a personas importantes.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

El orden y la disciplina nunca fueron conceptos demasiado presentes en tu vida, pero ahora empezás a tomar conciencia de su importancia. Incluso podrías comenzar a exigir esas mismas condiciones a las personas que te rodean.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los nervios están a punto de apoderarse de vos. Tratá de mantenerte alejado de los conflictos y de las personas que transmiten energía negativa. Una caminata y un buen libro pueden ayudarte a despejar la cabeza.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Dejá de lado las dudas sobre la relación que acabás de comenzar. Si no apostás decididamente por ella, difícilmente pueda consolidarse. Necesitás confiar en tu pareja y darle una oportunidad al vínculo, aunque no siempre resulte sencillo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Resolver tus problemas es ahora una de tus principales prioridades. Puede que no encuentres una solución inmediata para todos, pero es fundamental evitar que sigan creciendo y terminen por superar tu capacidad para manejarlos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Cada día tenés más trabajo y tus superiores no dejan de exigirte el máximo rendimiento. Hasta ahora lo tomaste como un desafío y te dio buenos resultados, pero prestá atención: podrías estar acercándote al límite de tus posibilidades.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si tu trabajo está relacionado con la creatividad, durante estos días vas a tener una enorme cantidad de ideas que podrían servirte durante mucho tiempo. No dejes pasar ninguna: anotá todo lo que se te ocurra para aprovecharlo más adelante.

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