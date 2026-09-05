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Conmoción en el espectáculo: murió el actor y modelo Cristian Belec

El ambiente artístico y el mundo de la moda despiden al intérprete, que se destacó en ficciones como "100 días para enamorarse". La Asociación Argentina de Actores confirmó su fallecimiento este viernes 4 de septiembre.

El actor y modelo tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la publicidad.

El actor y modelo tenía una destacada trayectoria en el ámbito de la publicidad.

Redes sociales

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo y de la publicidad: el actor y modelo Cristian Belec falleció este viernes a los 47 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAAA) confirmó su deceso en redes sociales. El artista se destacó en ficciones como 100 días para enamorarse y "desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda", destacaron.

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
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La entidad se sumó a los saludos y el acompañamiento "en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos", según el comunicado oficial. Belec estaba afiliado a la entidad sindical desde 2016.

En una entrevista publicada en la revista Men’s LAM en 2016, Belec hablo de cómo vivía su profesión: "Una cualidad que jamás hay que perder es la humildad. Siempre digo que un personaje brilla por el talento de quien lo personifica, como la persona brilla por su humildad. La combinación de ambas es algo grandioso".

"Trabajar de lo que uno quiere es lograr transformar todo a un juego, vivenciar esas mismas sensaciones, ese entusiasmo que uno tenía al ser chico, hasta a veces sin ser consciente de tanta felicidad y demostrarlo en ese momento, claro está, sin dejar de ser profesional", aseguró el actor fallecido.

Cristian Belec: una carrera marcada por la televisión, moda y publicidad

El artista fallecido Cristian Belec consolidó una fuerte presencia en la industria audiovisual nacional e internacional a lo largo de 10 años de trayectoria. En televisión es recordado por su participación en la ficción 100 días para enamorarse, junto a Carla Peterson y Nancy Dupláa, en 2018. También encabezó campañas publicitarias de indumentaria, bebidas, energía y deporte, en su faceta de modelo y actor. Fue uno de los invitados del histórico ciclo de la publicidad El Show Creativo en Canal 9. Belec tuvo participación en cine y en cortometrajes como La visita, y en producciones musicales y videoclips de artistas locales.

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