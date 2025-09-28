El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich La productora de televisión recordó a su hija y a su nieta con un video en su cuenta de Instagram. "Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas. Duele y cómo duele", expresó.







Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. Redes Sociales

La histórica productora televisiva, Cris Morena, publicó este domingo un conmovedor video en sus redes sociales, a 15 años de la muerte de su hija Romina Yan, y cuatro meses del trágico fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich, en los Estados Unidos. "Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias", señaló.

A lo largo del clip, que rápidamente se llenó con respuestas y mensajes de apoyo y solidaridad, muestra diversas imágenes de Cris Morena junto a Romina Yan y la niña de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

"Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor", señaló el comienzo del posteo.

Luego reconoce que ellas "son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas" y, pese al dolor, "también son mi superpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos!!".

Cris Morena con Mila Yankelevich La productora saludó a amiga y colega que es parte del elenco de Margarita en su cumpleaños. Redes Sociales

"La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor Mamá Tití", completó Cris Morena.