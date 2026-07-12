12 de julio de 2026 Inicio
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Video: un bisonte atacó a un turista y lo levantó dos metros por el aire

El hecho ocurrió en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. La víctima, que sufrió heridas graves, caminaba con su nieto. Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo profesional.

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Los bisontes pueden correr tres veces más rápido que los humanos

Los bisontes "pueden correr tres veces más rápido que los humanos", advirtieron desde el parque nacional. 

Un hombre sufrió heridas de gravedad tras recibir una violenta embestida de un bisonte el viernes pasado en el campamento de Bridge Bay, en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. La víctima paseaba junto a su nieto menor de edad cuando el animal lo atacó y lo levantó a más de dos metros de altura.

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Según relató el fotógrafo profesional Mike MacLeod, que registró el video, el ejemplar ingresó alterado al área de acampada. Luego de un breve momento de calma, el abuelo y el niño avanzaron por la carretera y, al notar que el mamífero se levantaba, el abuelo ordenó: "Ok, es hora de irse", para protegerse detrás de unos árboles.

El paso de una camioneta blanca perturbó nuevamente al animal. Tras perseguir al vehículo, el bisonte se dirigió hacia las personas ocultas detrás de los arbustos; a pesar de que el hombre intentó esquivarlo, sufrió el impacto directo que lo eyectó por el aire.

Con la víctima en el suelo, el atacante permaneció en el sitio con claras muestras de agitación. Ante el riesgo de una tragedia mayor, MacLeod decidió intervenir: "Tenía mucho miedo de que lo corneara, así que dejé de grabar y corrí hacia él, grité fuerte e intenté parecer lo más grande e intimidante posible", explicó.

El esfuerzo de varios testigos ahuyentó al animal y permitió la pronta asistencia de los servicios de emergencia del parque. Posteriormente, el nieto del afectado informó que su abuelo "tiene heridas bastante graves" y que "todavía no está fuera de peligro".

Desde la administración del parque señalaron que los bisontes "han herido a más personas en Yellowstone que cualquier otro animal" y que "son impredecibles". Al respecto, advirtieron: "Pueden correr tres veces más rápido que los humanos y defenderán su espacio cuando se sientan amenazados".

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