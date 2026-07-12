Terremotos en Venezuela: ya hay 4.490 muertos y sigue la búsqueda entre los escombros

El presidente de la Asamblea Nacional del país caribeño, Jorge Rodríguez, informó que ya se registraron 16.740 heridos. La zona más afectada es el norte de la nación, donde varios edificios quedaron destruidos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , informó que ya se registraron 4.490 muertos y 16.740 heridos debido a los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

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En la red social X, Rodríguez confirmó que también ya se contabilizaron 6.462 personas rescatadas y 120.794 familias atendidas , mientras que detalló que 2.422 rescatistas internacionales, 31.837 efectivos desplegados y 30.535 voluntarios forman parte de los operativos para asistir a los afectados.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

En tal sentido, el canciller venezolano, Yván Gil , exigió que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habiliten el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado para reconstruir las zonas afectadas. "Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados", remarcó el diplomático.

La milagrosa historia de Mikel Abecia, sobreviviente de los terremotos en Venezuela

Mikel Abecia, un ingeniero que sobrevivió al terremoto que devastó La Guaira, brindó un estremecedor testimonio al periodista Adrián Salonia, enviado especial de C5N a Venezuela. El hombre relató cómo vivió el derrumbe del edificio en el que residía, permaneció atrapado durante casi cuatro horas y fue rescatado con vida entre los escombros.

"Yo me encontraba en mi departamento, en el sexto piso de un edificio. Como muchos venezolanos estábamos viendo los partidos del Mundial y comenzó el terremoto. Al principio me quedé tranquilo y me puse debajo de la viga de carga del departamento. Sin embargo, sentí algo raro, diferente", recordó.

Desde una de las ventanas observó la escena que, según dijo, nunca podrá borrar de su memoria. "Tenía visual hacia otro edificio y esa es la imagen que me quedó grabada: verlo caer delante de mis ojos. Ese edificio absorbió al mío en lo que se llama efecto cascada. Sentí un gran vacío. Sentí que me iba".

Abecia explicó que nunca perdió el conocimiento, aunque quedó completamente sepultado. "Sentí un gran ruido, polvo, golpes en mi cuerpo. En pocos segundos estaba en una gran oscuridad y no me podía mover. Lo primero que pensé fue: 'Mikel, estás vivo. Tenés que salir de esto'".

También describió la desesperación de los primeros minutos bajo los escombros. "No podía respirar. Trataba de moverme. Tenía mucho peso sobre mí. Logré girar el torso y pude respirar un poco mejor. Ahí me tranquilicé y pensé que si estaba vivo era por algo y que alguien iba a venir a ayudarme".