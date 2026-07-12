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Horóscopo de hoy, lunes 13 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 13 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Horóscopo de hoy, domingo 12 de julio

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Comparta sus problemas con su pareja. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Discusiones con compañeros que tienen diferentes criterios. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Magnífico momento para el amor. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Económicamente le va bastante bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El entendimiento con su pareja es perfecto. Supera su mala situación económica. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Sano, fuerte y con ganas de actividad.

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