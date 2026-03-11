IR A
Megan Fox dejó a sus fans con las ganas de verla en Only Fans: los motivos del "no"

La actriz de Transformers explicó a sus 20 millones de seguidores por que no la verán en una plataforma de contenido exclusivo.

La estrella de Hollywood explicó su postura en redes.

Redes sociales

Megan Fox, una de las figuras icónicas de Hollywood, volvió a ser el centro de los comentarios en redes cuando dijo un rotundo "no" a quienes le pidieron que abra una cuenta en la plataforma de adultos OnlyFans.

A pesar de que la actriz estadounidense tiene una estética audaz y que muchas veces al borde de la censura, tuvo un ida y vuelta con sus seguidores, descartó por completo la posibilidad de sumarse al sitio.

La protagonista de Transformes dejó en claro que su actualidad no pasa por este tipo de contenidos, que no son parte de sus intereses ni de su estrategia actual. "Soy cristiana, nunca pasará", reaccionó en Instagram.

Los rumores sobre la suscripción de la protagonista de Tortugas Ninja y la serie New Girls no es nueva, sino que ya en 2022, la actriz alimentó esta teoría en una campaña de moda junto a Kourtney Kardashian.

En ese momento, Fox subió una imágenes de alto impacto, y lanzó una pregunta a su fandom: "¿Deberíamos abrir una cuenta juntas?", y los comentarios no pararon. Finalmente, quedó sólo en una idea.

Hoy, el regreso de la famosa a IG logró 20 millones de seguidores en tiempo récord, después de haber borrado todas las publicaciones anteriores. Ella prefiere mantener su imagen dentro de las redes convencionales, a pesar del carrusel de fotos que compartió con imágenes impactantes.

