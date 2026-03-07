Una estrella de Netflix y una figura del Mundial 2026 estarían juntos: las claves del romance Los indicios de la relación empezaron a agitarse en las redes y cada vez hay menos dudas. La actriz y el futbolista del Real Madrid podrían convertirse en la pareja mediática del año. + Seguir en







Ella es una actriz con proyección internacional y él uno de los futbolistas mediáticos del mundo. Freepik

El romance de Ester Expósito y Kylian Mbappé empezó a agitarse en las redes, y va en camino de consolidarse como la pareja del año a nivel internacional: viajes de lujo, cenas románticas y mensajes en Instagram son la clave de esta historia del corazón.

La actriz española y el futbolista francés habrían empezado a salir en Madrid y después la relación se trasladó a París, según los paparazzi. La artista, reconocida por su papel de Carla Rosón en la serie de Netflix Elite, y el jugador del Real Madrid se vieron por primera vez en privado en una cena en la capital española, el 25 de febrero pasado.

Este rumor fue confirmado por testigos presenciales con otro encuentro, esta vez en la "Ciudad Luz", en el bar Pullman (El Décimo Cielo), el 5 de marzo pasado. Según el bloggero francés Aqababe, la actitud de los famosos hablaba por sí sola: "Estuvieron besándose toda la noche", aseguró.

La madrileña, de 26 años, deslumbró con un diseño de Marine Serre en Le Grand Dîner du Louvre, una exclusiva gala benéfica de moda y arte celebrada en el Museo del Louvre durante la Semana de la Moda de París, pero sus historias de Instagram dijeron algo más.

En una imagen se la ve en una cena íntima a la luz de las velas, pero no se distingue a su compañero o acompañante. Después compartió una estampa nocturna y romántica de la Torre Eiffel que coincidió con la visita de él a su ciudad natal. "Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento", reveló el influencer francés.