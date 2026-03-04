Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Megan Fox volvió a aparecer en redes y demostró por qué es una de las famosas más taquilleras de Hollywood: "Estoy viva", comentó en una sensual sesión de fotos. "Estoy viva". escribió.
La actriz de Transformers borró todo su contenido en Instagram y reapareció con un video de alto voltaje.
Megan Fox volvió a aparecer en redes y demostró por qué es una de las famosas más taquilleras de Hollywood: "Estoy viva", comentó en una sensual sesión de fotos. "Estoy viva". escribió.
La actriz de 39 años que saltó a la fama en 2007 como la heroína de Transformers, hizo borrón y cuenta nueva en su perfil de Instagram donde eliminó todos sus posteos y dejó una colección de fotos total black, con su estilo gótico y sofisticado.
“Estoy viva. Todo es más hermoso porque estamos condenados”, fue la frase que eligió la protagonista de la película Tortugas Ninja y la serie New Girls con imágenes sensuales de moda y belleza.
Sus más de 20 millones de seguidores en redes, no dejaron parar el momento y se volcaron de lleno a la plataforma para hacer viral en contenido en pocos minutos.
Megan Fox es una reconocida actriz y modelo estadounidense, famosa mundialmente por su papel de Mikaela Banes en la franquicia Transformers (2007, 2009). Se consolidó como un ícono de belleza y cultura pop a finales de los 2000, destacando también en películas como Diabólica tentación (Jennifer's Body) (2009), Tortugas Ninja (2014) y la serie New Girl. Es considerada un símbolo sexual moderno y un referente de estilo en Hollywood. Apareció en portadas de revistas como Rolling Stone, Maxim y Sports Illustrated.