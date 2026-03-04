Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva" La actriz de Transformers borró todo su contenido en Instagram y reapareció con un video de alto voltaje. + Seguir en







La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias. Redes sociales

Megan Fox volvió a aparecer en redes y demostró por qué es una de las famosas más taquilleras de Hollywood: "Estoy viva", comentó en una sensual sesión de fotos. "Estoy viva". escribió.

La actriz de 39 años que saltó a la fama en 2007 como la heroína de Transformers, hizo borrón y cuenta nueva en su perfil de Instagram donde eliminó todos sus posteos y dejó una colección de fotos total black, con su estilo gótico y sofisticado.

“Estoy viva. Todo es más hermoso porque estamos condenados”, fue la frase que eligió la protagonista de la película Tortugas Ninja y la serie New Girls con imágenes sensuales de moda y belleza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Megan Fox (@meganfox) Sus más de 20 millones de seguidores en redes, no dejaron parar el momento y se volcaron de lleno a la plataforma para hacer viral en contenido en pocos minutos.