Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

La actriz de Transformers borró todo su contenido en Instagram y reapareció con un video de alto voltaje.

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Redes sociales

Megan Fox volvió a aparecer en redes y demostró por qué es una de las famosas más taquilleras de Hollywood: "Estoy viva", comentó en una sensual sesión de fotos. "Estoy viva". escribió.

La actriz de 39 años que saltó a la fama en 2007 como la heroína de Transformers, hizo borrón y cuenta nueva en su perfil de Instagram donde eliminó todos sus posteos y dejó una colección de fotos total black, con su estilo gótico y sofisticado.

“Estoy viva. Todo es más hermoso porque estamos condenados”, fue la frase que eligió la protagonista de la película Tortugas Ninja y la serie New Girls con imágenes sensuales de moda y belleza.

Quién es Megan Fox, un ícono de belleza de Hollywood

Megan Fox es una reconocida actriz y modelo estadounidense, famosa mundialmente por su papel de Mikaela Banes en la franquicia Transformers (2007, 2009). Se consolidó como un ícono de belleza y cultura pop a finales de los 2000, destacando también en películas como Diabólica tentación (Jennifer's Body) (2009), Tortugas Ninja (2014) y la serie New Girl. Es considerada un símbolo sexual moderno y un referente de estilo en Hollywood. Apareció en portadas de revistas como Rolling Stone, Maxim y Sports Illustrated.

